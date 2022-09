PROSESI pemakaman Ratu Elizabeth II akhirnya digelar hari ini, Senin, (19/9/2022). Cicit Sang Ratu yakni Pangeran George dan Putri Charlotte terlihat menghadiri prosesi sakral yang berlangsung di Westminster Abbey itu.

Kedua anak dari Pangeran William dan Kate Middleton itu tampak berada di tengah-tengah kedua orang tua mereka yang berada tepat di depan bibi dan paman mereka, Pangeran Harry dan Meghan.

Â

Pangeran George yang terlihat gagah dengan setelan jas hitam itu terlihat menggandeng tangan sang ayah, Pangeran William yang ada di sebelahnya. Sementara, Putri Charlotte menggandeng tangan sang ibu, Kate Middleton yang juga berada di sisinya.

Sementara itu, di barisan paling depan, sang kakek, Raja Charles III, memimpin keluarga kerajaan bersama istrinya, Camilla dalam prosesi pemakaman yang dipenuhi 2.000 orang itu.

Sebelumnya, beberapa warganet menilai bahwa anak-anak seperti Pangeran George dan Putri Charlotte mungkin terlalu muda untuk hadir dan harus berhadapan dengan momen emosional itu.

Namun, sebagian lagi berpendapat bahwa kehadiran kedua cicit Ratu Elizabeth II itu bisa membangkitkan kenangan Pangeran William dan Pangeran Harry saat menghadiri pemakaman ibu mereka, Putri Diana, di gereja yang sama pada tahun 1997 silam.

"Pangeran William mengatakan bahwa betapa sulitnya momen kemarin dan bagaimana itu mengingatkannya pada pemakaman ibunya," kata pelayat Jane Wells pada The Telegraph.

Sementara itu, anak ketiga William dan Kate yaitu Pangeran Louis tidak diizinkan hadir ke proses pemakaman Ratu Elizabeth II. Ini karena alasan usia yang masih sangat kecil.

Sebagai informasi, pemakaman Ratu Elizabeth II dipimpin oleh Dean of Westminster, the Very Reverend Dr. David Hoyle, dan khotbah disampaikan oleh Uskup Agung Canterbury, the Most Reverend and Right Honourable Justin Welby. Paduan suara Westminster Abbey dan His Majesty's Chapel Royal, St James's Palace juga memimpin nyanyian himne.