JAKARTA- Film Miracle In Cell No 7 yang sedang tayang dibioskop saat ini, memberikan banyak cerita dari penontonnya. Salah satunya yang berasal dari Umi dan Rahma. Lewat akun tiktoknya @halojes, kedua wanita ini harus berjuang hanya untuk menonton film ini dibioskop.

Karena tidak ada bioskop didaerah mereka, Umi dan Rahma harus menempuh jarak sejauh 113 KM dari Kabupaten Tubaba (Tulang Bawang Barat) sampai Bandar lampung dengan waktu tempuh 4 jam.

Para pemain Miracle In Cell No 7 sangat mengapresiasi perjuangan Umi dan Rahma. Mereka juga tengah mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya karena begitu besar perjuangan untuk menonton film yang mereka bintangi.

"Saya Vino G Bastian mengucapkan rasa terimakasih banyak, atas apresiasi Umi dan Rahma yang jauh-jauh, bela-belain naik motor untuk nonton film Miracle In Cell No 7 sebesar-besarnya karena telah menonton film Miracle In Cell No 7. Itu suatu penghargaan yang luar biasa buat saya dan teman-teman pemain yang lain. Mudah-mudahan film ini bisa menginspirasi kalian dan kita semua, untuk bisa menjafi manusia yang lebih baik lagi," ujar Vino G Bastian.

Hal senada juga disampaikan oleh Tora Sudiro." Tadi saya juga baru disampaikan sama Vino. Itukan jarak 113 KM jauh banget ya cuma untuk nonton bioskop. Tapi kita mengucapkan terimakasih banget sudah mau menonton film kita, semoga berkenan dan pulangnya 113 KM lagi, membawa kesan-kesan yang indah di kepala kamu," katanya.

Selain itu, Rigen Rakelna yang memerankan tokoh Bewok aka Yunus dalam film Miracle In Cell No 7, juga mengapresiasi perjuangan Umi dan Rahma." Terimakasih atas apresiasinya, yang sudah rela jauh-jauh 113 KM naik motor untuk nonton film ini. Mudah-mudahan hal baik dalam film ini bisa bermanfaat buat kamu," ungkapnya.

Film Miracle In Cell No 7 sudah tayang dibioskop Indonesia sejak 8 September 2022. Dalam empat hari penayangannya film ini telah mendapatkan lebih dari 1 juta penonton

(Wid)