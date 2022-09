PUTRI Charlotte, salah satu cicit termuda diketahui ikut hadir di upacara pemakaman sang nenek buyut, Ratu Elizabeth II., Senin 19 September 2022 waktu London, Inggris.

Kehadiran anak kedua Pangeran William dan Putri Wales, Kate Middleton ini tak hanya menarik perhatian karena gaya fesyennya. Namun, sikap dewasa dan bijak yang ditunjukkan Charlotte juga menuai pujian dari publik dunia.

Sebagaimana dilapor Page Six, Selasa (20/9/2022) Putri Charlotte tertangkap kamera memberikan instruksi kepada sang kakak, Pangeran George untuk bersikap sempurna selama pemakaman nenek buyut mereka berlansung.

Dalam video yang beredar, saat berdiri melihat arak-arak peti jenazah Ratu Elizabeth II di London, calon penerus takhta Kerajaan Inggris Raya yang baru berusia 7 tahun tersebut mencondongkan tubuhnya ke arah ke George lalu memberi isyarat dengan tangannya, dan berbisik “Once they go to car, you need to bow”, yang artinya George harus membungkuk dan menundukkan kepalanya ke arah peti jenazah, sebagai tanda penghormatan terakhir kepada mendiang Ratu Elizabeth II.

Mendengar instruksi sang adik, terlihat Pangeran George mendengarkan dengan seksama sebelum menganggukkan kepalanya sebagai tanda mengerti. Sikap dewasa dari Putri Charlotte yang sangat paham dan mematuhi aturan protokol kerajaan seperti sosok Ratu Elizabeth II tersebut pun, menuai banyak pujian dari para netizen. Apalagi, Charlotte notabene masih sangat belia, karena baru berusia 7 tahun. Namun, ia sudah begitu paham akan aturan-aturan tata krama kerajaan. "Cute sekali, melihat Charlotte membantu George tentang aturan kerajaan," puji @lovefamilywales "Princess Charlotte kita sangat mirip dengan tante buyutnya, Putri Anne," tambah @Michele90634944 "Putri Charlotte akan jadi Princess Royal kerajaan yang mengagumkan suatu hari nanti, seperti Putri Anne" komentar akun @TheeLioness7777 "Dididik dan dibesarkan dengan sempurna, ia tahu keberadaan dirinya di sana untuk mendukung dan menolong sang kakak," pujian dari @MaryJ1309 "Charlotte sangat dewasa melebihi usianya, dia membantu semua orang untuk tetap patuh sesuai aturan," cuitan dari @elisefayew "Aku cinta Putri Charlotte, dia selalu peduli dan menjaga Pangeran George dan Pangeran Louis, memastikan sikap mereka sempurna," tambah @Liz_Moseley99