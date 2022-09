PLATFORM TikTok adalah salah satu sosial media yang sangat berpengaruh besar bagi influencer. Hal ini dikarenakan media sosial banyak diminati oleh generasi muda. Tidak heran jika sebagian Influencer memanfaatkan peluang tersebut untuk menghasilkan uang.

Jika sebelumnya para influencer mendapat iklan dari Instagram, kini TikTok pun bisa menjadi sarana media promosi yang memberikan banyak keuntungan. Nah, berikut urutan 10 influencer terkaya di TikTok pada tahun 2022 dilansir dari therichest.

Riyaz Aly: USD2 Juta (Rp30 miliar)

lypsinc adalah konten yang sering dilakukan oleh remaja 18 tahun asal India ini. Menurut laporan, Riyan Aly memiliki lebih dari 44 juta pengikut TikTok dan menghasilkan sekitar USD35 ribu pada tiap postingan konten bermerek. Celebrity Net Worth melaporkan bahwa Riyan bernilai USD2 juta.

Josh Richards: USD2,2 Juta (Rp33 miliar)

Forbes melaporkan bahwa Josh Richards telah meraup keuntungan USD1,5 juta melalui sponsor TikTok dengan Reebok dan Houseparty, uang iklan Youtube, dan kontrak rekaman. Selain itu, remaja 19 tahun tersebut mendirikan perusahaan manajemen bakat TalentX dan perusahaan Ani Energy. Perkiraan kekayaan bersihnya adalah USD2,2 juta.

Zach King: USD3 Juta (Rp45 miliar)

Zach King mempublikasikan videonya di Youtube pada 2008 dan Vine pada 2013. Ia banyak ikut kompetensi seperti kompetisi komersial Hewlett-Packard 2010, kompetisi Youtube Next Up Creators 2013, dan di The Amazing Race. Zach King menjadi sangat populer di TikTok karena kontennya yang berupa sihir kreatif. Celebrity Net Worth memperkirakan kekayaan bersihnya sebesar USD3 juta.

Brent Rivera: USD4 Juta (Rp60 miliar)

Brent Rivera pertama kali tenar dalam platform Youtube dan Vine, namun saat ini ia menjadi salah satu influencer terkaya di TikTok. Menurut laporan, dia pernah memerankan Isaac Salcedo dalam Light as a Feather, dan menulis, memproduseri, menyutradarai, dan tampil di “MrBrent98.” Kekayaan bersih Rivera senilai USD4 Juta dengan total pengikut sebanyak 42 juta orang.

Loren Gray: USD5 Juta (Rp75 miliar)

Loren Gray sempat menyandang gelar sebagai influencer TikTok yang paling banyak diikuti di tahun 2020. Remaja berusia 19 tahun itu memiliki lebih dari 54 juta pengikut di akun resmi Tiktoknya. Influencer sekaligus musisi muda tersebut menghasilkan USD5 juta melalui kemitraan dengan perusahaan seperti Burger King dan Revlon serta single yang dirilis oleh Virgin Records.

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

Baby Ariel: USD6 Juta (Rp90 miliar) Time telah melabeli Ariel sebagai salah satu influencer paling kuat di internet. Ia memulai TikTok saat masih dikenal sebagai Musical.ly dan kini memiliki lebih dari 35 juta pengikut di TikTok. Gadis berusia 20 tahun tersebut menjadi pembawa acara bersama “Disnet Fam Jam” dengan Trevor Tordjman dan telah dinominasikan untuk beberapa penghargaan. Celebrity Net Worth memperkirakan bahwa dia bernilai USD6 juta. Dixie D’Amelio: USD6 Juta (Rp90 miliar) Dixie D’Amelio salah satu influencer TikTok terkaya yang memiliki jumlah pengikut lebih dari 57 juta akun. Ia sering membagikan video keseruan bersama saudarinya, Charli D’Amelio yang juga merupakan influencer TikTok. Dixie merupakan musisi yang merilis lagu Be Happy pada tahun 2020. Saat ini Dixie bernilai USD6 juta menurut Celebrity Net Worth. Charli D’Amelio: USD8 Juta (Rp120 miliar) Popularitas Charlie D’Amelio di Tiktok melonjak untuk pertama kalinya pada tahun 2019, kini ia memiliki lebih dari 146 juta pengikut. Influencer tersebut menerbitkan buku pertamanya, “Essentially Charli: The Ultimate Guide to Keep It Real” pada tahun 2020. Adik dari Dixie D’Amelio memiliki perkiraan kekayaan bersihnya sebanyak USD8 Juta menurut Celebrity Net Worth. Addison Rae: USD8 Juta (Rp120 miliar) Addison Rae Easterling, memiliki lebih dari 86 juta pengikut di TikTok pada 2022. Kekayaan yang ia dapat pada media sosial mendorongnya untuk meninggalkan pendidikan kuliahnya dan mengejar profesi TikToknya. Celebrity Net Worth melaporkan bahwa kekayaan bersihnya mencapai USD8 juta. Dia kemudian menjadi duta global untuk perusahaan pakaian American Eagle dan meluncurkan podcast Spotify mingguan berjudul "Mama Knows Best" bersama ibunya, Sheri Nicole. Burak Ozdemir: USD11 Juta (Rp165 miliar) Burak adalah koki dan pengusaha turki yang sering membagi kreasi kulinernya di TikTok hingga viral. Saat ini ia memiliki lebih dari 63 juta pengikut di akun TikToknya. Restorannya menjadi tujuan para selebriti mulai dari influencer lain hingga musisi, atlet, aristokrasi dari Timur Tengah, bahkan presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Burak merupakan salah satu influencer TikTok terkaya dengan kekayaan bersih sebanyak USD11 juta.