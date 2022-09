7 POTRET Madaniah Nugrah ini mungkin akan memberikan Anda inspirasi berbusana yang tak hanya seksi tapi juga menarik dipandang. Bukan hanya soal pakaian yang dipadupadankan dengan baik, tapi juga tampilan pelengkap yang sepertinya dipertimbangkan dengan baik.

Madaniah Nugrah diketahui punya nama asli Madaniah Nugroho. Perempuan cantik ini kerap disapa dengan nama Nia.

Selain berprofesi sebagai model, Nia juga diketahui aktif di media sosial sebagai selebgram. Berdasarkan pantauan MNC Portal, Rabu (21/9/2022), jumlah pengikutnya di Instagram sebanyak 505 ribuan netizen. Bukan angka yang kecil, kan?

Nah, buat Anda yang sudah penasaran mau lihat 7 potret Madaniah Nugrah, berikut ulasan selengkapnya:

1. Nonton bioskop pakai celana sepeda

Di momen nontin film, Nia tampil mengenakan outfit yang tak biasa. Dia mengenakan cycling pants hitam dipadukan dengan tanktop putih dan cardigan menerawang. Simple memang, tapi menarik dipandang, bukan?

2. Cantik dengan flowy dress

Saat liburan ke Bali, Nia mengenakan pakaian yang sangat feminin. Dia memilih mengenakan flowy dress bermotif floral putih-biru yang sangat cantik. Area dada yang terbuka memberi aksen tersendiri di tampilan seksinya ini.

3. Simple look di Singapura

Kalau ini sih gaya simple tapi tetap kece. Bagaimana tidak, Nia mengenakan tanktop putih dipadukan dengan regular pants berbahan jeans bergaya high waist. Summer look yang tidak berlebihan, namun tetap nyaman.

4. Swimwear look seksi

Di sini Nia tak ragu untuk tampil seksi mengenakan swimwear nude super ketat. Agar tidak terlalu terbuka, dia menambahkan kemeja putih oversized saat berada di luar kolam. Gayanya benar-benar membara, ya!

5. Basket ball time with bra!

Di unggahan ini, Nia mengenakan bra hitam dupadukan dengan celana ketat warna senada untuk tampilan main basketnya. Ia benar-benar semakin membara hanya dengan pakaian minim seperti ini. Siapa yang setuju?

6. Siap-siap bobo

Nah, kalau ini sih foto Nia saat bersiap mau bobo. Dia mengenakan sleep wear dengan belahan dada sangat rendah. Banyak netizen yang menduga kalau di sini Nia tidak mengenakan bra sama sekali. Benarkah?

7. Bra untuk berenang





Two pieces swimwear yang dikenakan Nia di sini terlihat berwarna biru muda dengan list putih. Dia tampil sangat manja dengan outfit terbuka seperti ini. Di foto ini, Nia terlihat sangat bold and fierce. So pretty!

So, itu dia 7 potret Madaniah Nugrah. Kalau disuru pilih, Anda lebih suka potret di poin berapa