8 POTRET seksi Sumner Sroh di Instagram menjadi sorotan warganet. Ini lantaran jagat Twitter dihebohkan dengan rumor perselingkuhan Adam Levine. Suami dari Behati Prinsloo ini dirumorkan akan menamai anak ketiganya dengan nama senglingkuhannya.

Sontak netizen berbondong-bondong meramaikan kolom komentar dari berbagai akun yang membahas rumor tersebut. Namun, ada seorang perempuan bernama Sumner Stroh yang mengaku sebagai selingkuhan dari Adam Levine dan menguunggah pernyataan tersebut di akun TikTok.

Berikut potret seksi Sumner Stroh yang mengaku sebagai selingkuhan Adam Levine, dirangkum dari akun Instagram miliknya @sumnerstroh, Rabu (21/9/2022).

1. Memiliki paras yang cantik

(8 Potret Seksi Sumner Sroh, Foto: @sumnerstroh/Instagram)

Selain pengakuan dirinya sebagai selingkuhan dari Adam Levine, paras cantik dari Sumner juga banyak disorot. Memiliki hidung mancung serta mata yang indah membuat dirinya sangat cantik.

BACA JUGA : Adam Levine Diduga Main Serong dari Behati Prinsloo, Selingkuhan Bongkar Isi DM-nya

2. Busana serba putih

(8 Potret Seksi Sumner Sroh, Foto: @sumnerstroh/Instagram)

Kerap tampil seksi, Sumner membagikan foto ini di akun Instagramnya yang memperlihatkan lekuk tubuh indah dan seksi. Tentunya, Ia juga memakai makeup yang selalu menunjang penampilannya.

BACA JUGA : Bantah Selingkuh, Adam Levine Akui Genit dan Kelewat Batas

3. Tank top hijau

(8 Potret Seksi Sumner Sroh, Foto: @sumnerstroh/Instagram)

Memakai tank top berwarna hijau membuat penampilannya sangat memesona. Dengan outfit sederhana mengenakan bawahan jeans pendek, Ia tentunya mampu memikat banyak pria dalam satu foto.

4. Mini dress

(8 Potret Seksi Sumner Sroh, Foto: @sumnerstroh/Instagram)

Selalu memakai pakaian yang pendek, seleb TikTok ini memperlihatkan kaki jenjangnya. Berpose sambbil duduk dan memegang gelas, Ia nampak seperti Barbie hidup.

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

5. Memakai cut out dress

(8 Potret Seksi Sumner Sroh, Foto: @sumnerstroh/Instagram)

Mengenakan cut out dress berwarna orange untuk menghadiri acara musik terbesar di California merupakan pilihan yang tepat. Dress ini akan memperlihatkan bentuk pinggang indah yang mengenakannya.

6. Silver dress

(8 Potret Seksi Sumner Sroh, Foto: @sumnerstroh/Instagram)

Dress yang memiliki detail bolong-bolong ini sangat cocok dipakai dirinya dengan tambahan gaya rambut panjang terurainya. Pakaian ini juga diketahui untuk menghadiri acara makan malam. “Swipe to see how good this dinner was,” tulisnya.

7. Mengenakan baju rajut

(8 Potret Seksi Sumner Sroh, Foto: @sumnerstroh/Instagram)

Satu set baju rajutnya yang berwarna ungu ini dipakai dirinya untuk berlibur di atas kapal. Bahannya yang rajut membuat pengggunanya merasa nyaman dan tentunya adem.

8. Pakai bikini seksi

(8 Potret Seksi Sumner Sroh, Foto: @sumnerstroh/Instagram)

Selain mengenakan pakaian pendek, dirinya juga cukup sering mengenakan bikini sama seperti unggahan di atas. Proporsi tubuh yang indah membuat dirinya sangat cocok dan seksi mengenakan bikini berwarna hijau ini.