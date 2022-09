BULU mata panjang, tebal, indah mempesona adalah impian semua perempuan. Tak jarang untuk mendapatkannya mereka rela merogoh kocek lebih agar bisa melakukan perawatan kecantikan bulu mata. Mulai dari penggunaan bulu mata palsu, pewarnaan bulu mata hingga tanam bulu mata.

Biasanya untuk proses tanam bulu mata menggunakan rambut sintetis atau rambut manusia yang dibentuk menjadi bulu mata. Namun, perempuan yang satu ini berbeda. Ia menggunakan rumput sebagai bahan perawatan kecantikan bulu matanya.

Ini terlihat dari sebuah video yang diunggah oleh Instagram @molchanoav.mua. Ia menempelkan rumput liar pada bulu matanya yang indah. Satu persatu ia letakkan di antara bulu mata. Kemudian ia jepit menggunakan penjepit bulu mata agar semakin lentik.

Hasilnya cukup mengejutkan, warna hijau rumput itu tampak natural. Membuat tampilan perempuan asal Ukraina itu menjadi fresh dan cantik. Sebuah finish look yang tidak disangka sebelumnya.

Video yang diunggah dalam akun Instagram pribadi itu sudah ditonton lebih dari 130 ribu orang. Netizen pun ikut kaget dengan hasil yang didapatkan dari penempelan rumput yang kemudian disebut "vegan eyelashes" itu.

@delaney.coco.n*** "Mengapa itu benar-benar keren."

@its.lucy.alcantar.2*** "Guru vegan akan sangat bangga"Â

@j.jayyo** "slayy"

@shruti_aggarw*** "Sooo creative"

@nunulafr*** "Nah because its actually pretty."

@emmatrotti*** "mengapa saya benar-benar menyukai mereka?"

