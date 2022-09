Moisturizer cream merupakan salah satu alternatif perawatan yang banyak dicari masyarakat Indonesia. Wajar saja, ini karena mayoritas wanita Indonesia ingin memiliki kulit yang lembap, sehat, serta bercahaya alias glowing.

Untungnya, Our In One punya solusinya! Produk ini punya beberapa rekomendasi yang bisa Anda gunakan untuk merawat kulit wajah. Selain itu, Our In One juga dibuat dari bahan yang aman serta harga yang terjangkau. Menggunakan skincare ini akan memberikan Anda banyak keuntungan!

Rekomendasi produk Our In One yang bisa Anda miliki untuk merawat kulit wajah



Our In One Multi-Purpose Gel Moisturizing Cream

Our In One Multi-Purpose Gel Moisturizing Cream dilengkapi dengan tekstur yogurt yang ringan mudah diserap, tidak berminyak dan membuat kulit lembut dan lembap adalah Rescue Cream yang wajib dimiliki setiap keluarga di rumah sebagai pertolongan pertama pada kulit. Miliki produk ini seharga Rp127.500 saja.

Our In One Moisturizer Multi Purpose Cream + Sticker

Dapatkan stiker lucu untuk setiap pembelian Our In One Moisturizer Multi Purpose Cream + Sticker. Krim pelembap ini dapat diaplikasikan pada wajah, tangan, & badan. Miliki produk ini seharga Rp135.000 saja.

Our In One Moisturizer Gel Cream + Tumblr + Sticker (Our Cooling Package)

Dapatkan Our In One Moisturizer Gel Cream + Tumblr + Sticker (Our Cooling Package) dengan harga spesial, cuma Rp229.000 saja! Paket ini tentunya jadi jauh lebih terjangkau! Miliki produk ini segera untuk dipakai sekeluarga ya!





Pentingnya menggunakan moisturizer cream dari Our In One

Di masa pandemi Covid-19 ini, kepedulian terhadap kebersihan masyarakat kita meningkat. Untuk menjaga diri dari virus dan kuman, kita harus lebih sering mencuci tangan maupun menggunakan hand sanitizer.





Hal ini dapat membuat kulit menjadi kering. Jika kulit kering, maka bisa timbul masalah lainnya seperti kulit mengelupas maupun gatal. Karenanya, Anda membutuhkan moisturizer cream untuk mengatasi masalah tersebut.





Untungnya, Our In One hadir untuk melindungi kulit Anda dan keluarga. Moisturizer cream ini juga dapat digunakan di seluruh tubuh sehingga lebih hemat, serta telah diuji secara dermatologis sehingga lebih aman.

Mau lebih hemat lagi? Belinya di AladinMall by Mister Aladin aja karena banyak promo + gratis ongkir ke seluruh Indonesia!

AladinMall by Mister Aladin merupakan marketplace yang menyediakan berbagai macam barang, mulai dari fesyen, perlengkapan sehari-hari, barang elektronik, dan masih banyak lagi. Menariknya, AladinMall by Mister Aladin selalu memberikan harga yang super hemat sehingga Anda tidak perlu khawatir dompet menipis.

Hal ini juga berlaku untuk pembelian Our In One di AladinMall by Mister Aladin. Dapatkan harga coret super hemat serta gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!





