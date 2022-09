ADA 7 kamar bersalin termewah dengan fasilitas fantastis di dunia yang menarik untuk dikupas. Dewasa ini setiap aspek kehidupan berlomba-lomba memberikan fasilitas yang terbaik untuk penggunanya, tak hanya bidang teknologi, bidang kesehatan pun demikian.

Kini, diketahui banyak sekali rumah sakit yang menawarkan pelayanan luar biasa untuk ibu melahirkan. Tak tanggung-tanggung, terdapat beberapa rumah sakit yang menyediakan kamar bersalin mewah.

Lantas, rumah sakit mana saja yang menyediakan kamar bersalin termewah dengan fasilitas fantastis? Untuk mengetahuinya, simak ulasan okezone berikut ini.

Berikut 7 kamar bersalin termewah dengan fasilitas fantastis dirangkum dari berbagai sumber:

1. Santa Barbara Cottage Hospital, US

Seperti namanya, Santa Barbara Cottage Hospital terletak di Santa Barbara dan memiliki sejarah yayasan yang cukup mengesankan. Sepanjang tahun 1888, sekelompok 50 wanita dari daerah tersebut mengetahui kesadaran pentingnya fasilitas kesehatan sehingga mereka mendirikan fasilitas yang saat ini memiliki 519 tempat tidur, dengan staf lebih dari 600 dokter.

Kamar bersalin rumah sakit ini cukup mengesankan dengan memiliki fitur seperti layanan kamar, bak jacuzzi untuk hidroterapi dan teras pribadi. Tidak heran Meghan Markle dan Katy Perry memilih untuk melahirkan di sini.

2.Rose Medical Center di Denver, Colorado, US

Lantaran Rose Medical Center dianggap sebagai pusat bersalin dengan intervensi rendah tidak berarti bahwa itu berteknologi rendah. Dokter di sini memantau pasien mereka dari ponsel cerdas mereka 24/7 sebelum melahirkan dan sesudahnya. Setelah melahirkan, para pasien VIP dapat memasuki salah satu dari enam suite mewah Rose dengan layanan koki pribadi dan jacuzzi dalam kamar.

3. Cedars-Sinai di Los Angeles, US

Sebagian orang mungkin tak asing dengan rumah sakit yang terkenal di Los Angeles satu ini. Ya, Kim Kardashian, Beyonce dan Victoria Beckham hingga Nikita Willy hanyalah segelintir seleb yang pernah melahirkan disini.

Rumah sakit ini menawarkan paket deluxe maternity suite termasuk doula pribadi dan suite tiga kamar. Masing-masing kamar memiliki bak rendam untuk membantu menenangkan ibu yang sedang melahirkan. Terdapat juga pilihan fasilitas seperti spa, perawatan kuku di dalam suite.

4. Eleven West at Mount Sinai Hospital, New York City

Dengan biaya sekitar USD4,000 semalam, kamu dapat melahirkan di salah satu kamar bersalin multi-kamar yang digunakan Gwyneth Paltrow ketika melahirkan putranya Moses pada 2006.

Akomodasi pasien premium Rumah Sakit Mount Sinai, Eleven West tidak hanya menawarkan pemandangan Central Park, santapan gourmet, dan Frette Linens, tetapi juga perawat pribadi. Rumah sakit ini juga menawarkan akses ke program kebidanan, sesi foto bayi baru lahir dengan Gaga Baby Photos, dan akses ke terapi pijat untuk bayi dan ibu yang baru lahir.

5.Lenox Hill Hospital in New York City

Sebelum Beyonce melahirkan Blue Ivy, dilaporkan bahwa Jay-Z menugaskan renovasi beberapa kamar bersalin di Lenox Hill Hospital. Bertentangan dengan laporan tersebut, direktur eksekutif rumah sakit menyatakan bahwa selebritis musik itu ditempatkan di kamar bersalin eksekutif rumah sakit.

Suite bersalin yang mewah ini memiliki lantai kayu pirang, dapur kecil, sprei mewah, dan jubah mandi mewah. Layanan pramutamu yang dengan senang hati mengatur , potong rambut, dan pijat. Rumah sakit ini juga menawarkan layanan makanan 24 jam.

6. The Portland Hospital in London

Selain perawatan kebidanan yang sangat baik, Rumah Sakit Portland menawarkan suite pasangan dengan berbagai layanan hotel. Layanan itu termasuk kamar 24 jam, perlengkapan mandi kelas atas, serta mall kecil pribadi, dan santapan lezat.

Fasilitas tambahan adalah pengumuman kelahiran di Times, pemotretan pribadi yang dilakukan setiap tahun hingga anak berusia 18 tahun, dan keanggotaan di Portly Panda Club yang eksklusif.

Orang tua baru bahkan dapat memesan pengecoran emas, perak, kristal timah atau perunggu untuk tangan dan kaki bayi baru lahir dengan biaya tambahan. Tak heran jika Victoria Beckham, Princess Eugenie, dan Duchess of York sama-sama memilih untuk melahirkan di sini.

7.The Kensington Wing of The Chelsea & Westminster Hospital in London

The Kensington Wing, Private Maternity at Chelsea and Westminster Hospital memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman melahirkan yang dipesan lebih dahulu kepada para ibu. Rumah sakit ini melayani khusus untuk mereka yang mencari perawatan intim dan eksklusif.

Layanan di sini sangat disesuaikan bahkan para calon ibu dapat memilih warna tirai di ruang bersalin. Rumah sakit ini juga menawarkan suite pribadi dengan semua layanan yang diharapkan layaknya di hotel mewah, termasuk layanan kamar 24 jam dan sarapan sampanye setiap hari.

(RIN)