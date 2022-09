Muncul jerawat di wajah tentu saja akan mengurangi tingkat percaya diri seseorang, jerawat sangat memengaruhi penampilan setiap orang. Jerawat biasa ditandai dengan benjolan di permukaan kulit dengan warna kemerahan dan terkadang berisi nanah.

Sebenarnya, jerawat tidak hanya bisa muncul di wajah saja, namun juga dapat ditemui di leher, dada, bahkan punggung. Namun memang, jerawat di wajah akan lebih mengganggu dibanding di bagian tubuh lainnya dan lebih sering muncul.

Tak hanya mengganggu penampilan saja, jerawat menimbulkan rasa sakit terutama bila tak sengaja tertekan. Memiliki jerawat sebenarnya pun adalah hal yang umum, dikutip dari laman healthline, sebuah penelitian membuktikan jika 9,4 persen orang di dunia memiliki jerawat.

Penyebab Jerawat

Jerawat bisa muncul di kulit Anda bila tersumbat oleh minyak, sel kulit mati, dan bakteri. Pada kulit manusia, terdapat folikel yang terdiri dari rambut dan kelenjar minyak. Kelenjar minyak tersebut akan melepaskan minyak yang sering disebut dengan sebum, muncul ke atas rambut dan akhirnya keluar dari pori-pori.

Sebenarnya, sebum sangat bermanfaat bagi kulit manusia karena dapat membuat kulit menjadi lebih lembab. Produksi sebum yang berlebihan dan sel kulit mati yang menyumbat di pori-pori bisa menimbulkan bakteri penyebab jerawat. Selanjutnya, bila tidak dibersihkan dengan baik akan memunculkan benjolan kecil berwarna kemerahan, yaitu jerawat.

Lalu, sebenarnya apa saja faktor-faktor yang menyebabkan sebum tersebut muncul berlebihan yang bisa memunculkan jerawat? Nyatanya para ahli sendiri belum tahu persis kenapa ada orang yang sangat mudah mengalami jerawat dan sebagian lainnya tidak. Tetapi, di bawah ini ada beberapa faktor risiko penyebab jerawat dan bisa memperburuk kondisinya, yaitu:

● Perubahan hormon, bisa karena pubertas, kehamilan, dan lainnya.

● Merokok

● Kurang tidur

● Stres

● Facial wash yang tidak cocok

● Make up dan skincare yang tidak cocok

● Konsumsi obat-obatan

● Kulit kering.

Selain faktor-faktor di atas, beberapa jenis makanan di bawah ini juga dapat memicu timbulnya jerawat di muka.

● Makanan cepat saji seperti ayam goreng, burger, kentang goreng, dan lainnya dengan kandungan lemak jenuh yang tinggi. Hal tersebut terbukti dari sebuah penelitian yang dimuat dalam Journal of the European Academy of Dermatology, di mana tertulis makanan cepat saji menjadi pemicu jerawat sebesar 24%.

● Produk yang terbuat dari susu, karena dapat meningkatkan hormon insulin penyebab jerawat.

● Makanan dengan asam lemak dan omega 6 yang tinggi juga dapat memicu timbulnya jerawat. Hal tersebut karena makanan tersebut dapat menyebabkan peradangan di tubuh, salah satunya jerawat.

● Makanan dengan indeks glikemik tinggi, yaitu makanan tinggi gula dan karbohidrat.

Jenis-jenis Kulit

Meskipun lebih sering dialami oleh pemilik kulit berminyak, jerawat juga bisa muncul pada jenis kulit lain. Maka dari itu, memerhatikan produk kecantikan wajah, terutama facial wash, harus disesuaikan dengan jenis kulit yang Anda miliki. Bila Anda bingung menentukan jenis kulit apa yang Anda miliki, bisa cek ulasan di bawah ini yang akan menjelaskan jenis-jenis kulit manusia:

1. Kulit Sensitif

Jenis kulit yang pertama adalah kulit sensitif. Perlu Anda ketahui, tipe jenis kulit sensitif merupakan salah satu tipe kulit yang sangat mudah dihinggapi jerawat.

Hal ini karena tipe kulit sensitif akan sangat aware dengan berbagai kandungan produk yang Anda gunakan pada kulit wajah Anda. Tipe kulit sensitif akan langsung memberikan respon iritasi hingga timbul jerawat ketika kulit mulai iritasi, kemerahan, hingga terjadinya peradangan kulit.

Agar bisa terhindar dari kondisi kulit iritasi yang dapat memicu jerawat, Anda dapat menggunakan YOU Amino Low pH Cleansing Mousse. Face wash dari YOU Beauty yang satu ini mengandung berbagai kandungan kebaikan untuk kulit sensitif. Salah satunya yaitu kandungan amino acid yang dapat berguna untuk mengurangi reaksi iritasi yang dapat menimbulkan jerawat, hingga mengobati jerawat.

2. Kulit Normal

Jenis kulit normal adalah yang paling diidamkan manusia karena jenis kulit ini tidak terlalu kering dan tidak pula berminyak. Tekstur kulit normal lebih teratur dan selalu terlihat bersih serta lembut. Pemilik jenis kulit normal tidak perlu melakukan perawatan berlebih demi mendapatkan kulit wajah yang mulus.

3. Kulit Kering

Bagi pemilik kulit kering mungkin akan lebih jarang mengalami jerawat, namun gangguan kulit lainnya pun tidak luput bisa dirasakan, seperti terkelupas. Kulit kering biasa dirasakan dengan tanda seperti tertarik, kasar, dan terlihat kusam.

4. Kulit Berminyak

Sementara itu, kulit berminyak akan lebih sering mengalami jerawat karena sebum yang dihasilkan lebih banyak. Tanda kulit berminyak dapat dilihat dengan wajah yang terlihat mengkilap dan rasa yang tidak nyaman karena terasa lengket.

5. Kulit Kombinasi

Lalu, ada jenis kulit kombinasi, di mana ada beberapa bagian yang sangat kering dan bagian-bagian lainnya menghasilkan minyak yang berlebih. Bagian T-zone (dahi, hidung, dan dagu) cenderung lebih berminyak. Selanjutnya, bagian pipi akan cenderung terasa kering.

Waktu Terbaik Menggunakan Facial Wash

Selain mencari facial wash yang cocok dengan jenis kulit, penggunaan facial wash pun juga harus diperhatikan. Jangan sampai Anda menggunakan facial wash berlebihan karena dapat merusak jaringan terluar kulit dan menimbulkan masalah kulit lainnya. Lalu, kapan saja waktu yang tepat untuk mencuci muka dengan facial wash?

Anda bisa mencuci muka dengan facial wash tiga kali sehari, yaitu di pagi hari sebelum memulai aktivitas, siang hari ketika sedang istirahat dari pekerjaan, dan malam hari sebelum tidur.

Rekomendasi Produk Facial Wash dengan Kandungan Low pH Amino

Jerawat memang tidak memiliki risiko serius pada kesehatan, tetapi hampir semua orang mencari jalan keluar untuk menghilangkan benjolan mengganggu di wajahnya. Produk penghilang jerawat pun sudah banyak dijual di pasaran. Tetapi, bila produk tersebut tidak cocok dengan jenis kulitmu, maka bisa menyebabkan kondisi menjadi lebih parah.

Facial wash YOU Amino Low pH Cleansing Mousse cocok untuk wajah berjerawat karena memiliki kandungan yang mampu mengangkat kotoran secara maksimal tetapi foam bertekstur lembut, sehingga tidak merusak kulit.

Produk YOU Amino Low pH Cleansing Mousse diformulasikan dengan 5x Ceramides, 28 persen Amino Acid Complex, dan Korean Centella Asiatica bisa menyegarkan dan membersihkan kulit. Bagi Anda yang sedang berjerawat, YOU Amino Low pH Cleansing Mousse produk facial wash merek YOU Beauty ini bersifat menenangkan. Kulit Anda akan lebih sehat dan kelembabannya pun terjaga!

Dapatkan YOU Amino Low pH Cleansing Mousse sekarang juga dengan merogoh kocek Rp128.000 saja melalui e-commerce kesayangan Anda.

