JAKARTA – Pada 21 September 2022, Senayan City akan merayakan ulang tahunnya yang ke-16 dengan mengangkat tema Re-Act. Menambahkan energi baru yang penuh inovasi dan kreativitas, Senayan City semakin memanjakan pengunjungnya dengan memberikan pelayanan dan fasilitas terbaiknya.

Pada perayaan anniversary ini, Senayan City kembali mempersembahkan the Iconic Collaboration bersama 12 desainer interior ternama di Indonesia yang tergabung dalam ID12 dengan menghadirkan The Colours of Indonesia ‘Chapter V’ mulai 19 – 30 September 2022 di Main Atrium, lantai 1, Senayan City.

Halina selaku Leasing & Marketing Communication Director Senayan City mengungkapkan, merayakan 16 tahun perjalanannya, Senayan City sebagai iconic shopping destination di Indonesia akan mempersembahkan Iconic Collaboration bersama 12 interior designer ternama Indonesia yang tergabung dalam ID12.

“Dengan tema The Colours of Indonesia ‘Chapter V’, Senayan City dan TCOI akan menghadirkan artistic and luxurious interior design concept yang dapat memanjakan selera pengunjung setianya mulai 19 – 30 September 2022 di Main Atrium, lantai 1,” ucapnya.

Hadirnya pameran TCOI ini, lanjutnya, diharapkan dapat menginspirasi dan memberikan design experience untuk pengunjung Senayan City pada umumnya and for design enthusiast. Selain itu, selama perayaan Anniversary ini, Senayan City juga memberikan berbagai program belanja dan promo menarik yang dapat dinikmati mulai 10 – 25 September 2022.

The Colours of Indonesia ‘Chapter V’

Untuk kali ke-4 Senayan City kembali menghadirkan Iconic Collaboration bersama 12 desain interior papan atas Indonesia yang tergabung dalam ID12. Terdiri dari Agam Riadi, Anita Boentarman, Ary Juwono, Eko Priharseno, Joke Roos, Prasetio Budhi, Reza Wahyudi, Roland Adam, Sammy Hendramianto S, Shirley Gouw, Vivianne Faye dan Yuni Jie; akan mempersembahkan The Colours of Indonesia ‘Chapter V’.

Pameran TCOI ini akan menampilkan karya berdasarkan garis signature desain masing-masing desainer yang terbagi dalam dua kelompok gaya yaitu Neo Classic dan Modern. Berlangsung sampai dengan 30 September 2022 mendatang, pameran ini akan menjadi pameran yang mampu mencuri perhatian publik karena kemegahan di dalamnya.

Anniversary Deals

Mulai 19 – 25 September 2022, pengunjung setia Senayan City bisa berbelanja dan menikmati diskon hingga 70 persen di berbagai tenant yang berpartisipasi.

Anniversary Special Deals

Pengunjung setia Senayan City dan para pecinta sneakers juga bisa menikmati Special Deals pada 21 - 25 September 2022 untuk bisa mendapatkan penawaran extra seperti free shoes, t-shirt, socks, Backpack dan produk menarik lainnya.

Anniversary Treats

Sebagai salah satu bentuk apresiasi Senayan City, bagi SCX member dan Senayan City’s partner ID card yang berbelanja minimum Rp200.000 pada periode 19 – 23 dan 26 – 30 September 2022 bisa mendapatkan e-voucher DELICAE Rp50.000.

Anniversary Gifts

Bagi pengunjung dan SCX member yang berbelanja minimum Rp1.000.000 pada 19 – 25 September 2022 bisa mendapatkan hadiah exclusive yaitu Senayan City tote bag. Dan untuk pengunjung yang sering menggunakan fasilitas Senayan City Mother’s room juga bisa mengikuti special program dari Mother’s room untuk mendapatkan special gift dari Senayan City pada 19 September – 2 Oktober 2022 dengan cara memposting momen dan experience Anda di mother’s room Senayan City dan mention Instagram @senayancity .

16 Days Double Cashback

Khusus untuk SCX member, mulai 10 – 25 September 2022 yang melakukan transaksi belanja minimum Rp1.600.000 di semua tenant akan mendapatkan hadiah langsung setiap harinya seperti Senayan City e-voucher Rp100.000, produk Jo Malone, Voucher Optik Melawai Rp200.000, Voucher Mothercare Rp100.000, Voucher MakeOver Rp100.000, Voucher F&B, dan masih banyak lagi. Selain itu, SCX member juga akan mendapatkan tambahan 16 point setiap harinya.

16 Lucky Barcode

Bagi 100 SCX member setiap harinya yang berbelanja pada 21 - 25 September juga akan mendapatkan tambahan hadiah diantaranya e-voucher Senayan City hingga Rp500.000 serta hadiah menarik lainnya dari beberapa tenant Fashion & Lifestyle. Caranya cukup dengan scan QR code di Anniversary Lucky Barcode yang terletak di Promenade Area, Ground Floor.

Surprise Gift

SCX member yang berbelanja pada 10 – 25 September 2022 dengan minimum belanja tertentu setiap harinya di semua tenant Senayan City bisa memenangkan surprise gift diantaranya Diamond & Co Earring, Marhen J Totebag, Voucher menginap di Hotel Indigo Bali Seminyak Beach 3D/2N, Modena Vacuum Cleaner Gevole, Russell Hobbs Compact Coffee Maker, Tom Ford Sunglasses, Thule Capstone Obsidian Ransel, UnaKaffee Machine Excelso, Voucher Amarissa Rp2.500.000 serta Voucher Masari senilai Rp2.000.000.

Iconic Surprises 16th Edition

Jangan lewatkan juga Iconic Surprises 16th Edition yang akan berlangsung mulai 21 September – 16 Desember 2022. Pengunjung dan SCX member cukup dengan berbelanja minimum Rp500.000 di semua tenant dan Rp250.000 di F&B tenant bisa langsung mengikuti undian program Iconic Surprises 16th Edition dengan berbagai hadiah seperti Garuda Indonesia Voucher dengan total senilai Rp25 juta, Iphone 14 Pro Max 128GB, Samsung Galaxy S23 Ultra 128GB, Produk Diamond & Co, Lazboy Shannon Rocker Recliner, Package Osim Back Massanger dan Leg Massager, Samsonite Luggage, TUMI 19 Degree Luggage, Coach Alie Saddle Bag in Signature Jacquard dan Senayan City voucher dengan total senilai Rp10 juta.

Khusus untuk SCX Style (silver) juga akan mendapatkan 3x kesempatan nomor undian dan 5x kesempatan nomor undian untuk pemegang member SCX 2.0 (rose gold). Pemenang akan diundi pada 17 Desember 2022 hanya di Senayan City.

Weekend Jazz

Setiap weekend, pengunjung yang berbelanja di Senayan City akan ditemani penampilan dari Bagja & friends mulai 3 – 25 September 2022 di Promenade, ground floor.

Carendelano’s Magical Creation: Abracadabra Digital Fashion Styling Exhibition

Jangan lewatkan Iconic Fashion Collaborations pertama Senayan City dan Caren Delano pada 7 – 16 Oktober 2022 di Main Atrium, lantai 1 dan Abracadabra Magical Chamber, ground floor, yang akan menampilkan lebih dari 150 selebritis Indonesia dengan magnificent masterpiece.

Untuk informasi lebih lanjut, pengunjung dapat mengikuti sosial media Senayan City di instagram @senayancity dan hashtag #SENAYANCITY #SCREACT #SCANNIVERSARY untuk mengetahui info terbaru dan aktivitas menarik selama Senayan City Anniversary berlangsung.

