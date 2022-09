RUNNER up MasterChef Indonesia Season 8, Nadya Puteri, baru saja melangsungkan pernikahannya pada tanggal 11 September 2022 bersama laki-laki pilihannya, Indra Pramana. Dalam wedding video yang diunggah ke YouTube pada tanggal 14 September 2022, pernikahan keduanya ini ditandai dengan hastag #INlovewithNAD. Akronim ini merupakan gabungan antara nama Indra dan Nadia yang saling jatuh cinta.

Dalam video, terlihat pesta pernikahan hanya dihadiri oleh keluarga dan teman dekat. Video tersebut juga mengabadikan momen haru saat Nadya dan Indra melakukan sungkem kepada orang tua, momen khidmat saat Nadya dan Indra jalan menuju altar, hingga momen bahagia keduanya saat berdansa bersama.

Dengan gaun putih yang elegan, Nadya terlihat begitu cantik. Ia juga sangat anggun dengan hair do yang memesona sebagai ratu satu malam. Begitu juga dengan Indra yang tampak gagah dengan balutan jas.

Pesta pernikahan Nadya dan Indra juga disempurnakan dengan momen potong wedding cake hingga momen dansa berdua yang disaksikan oleh seluruh tamu dengan penuh suka cita.

Dilansir dari instagram pribadinya, terlihat beberapa alumni MasterChef Indonesia yang memberikan ucapan selamat kepada Nadya, di antaranya Machel, Olivia, Arsyan, Ade Koerniawan, dan Lord adi.

“Congrate Nadia wish all the best for the 2❤️ of you... buat anak byk2 ya,” tulis Lord Adi dalam kolom komentar.

Buat yang penasaran dengan keindahan wedding video Nadya Puteri dan Indra Pramana, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Nadya Puteri, ya!

