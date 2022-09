JAKARTA- Menggunakan produk skin care sangat baik untuk menjaga kesehatan wajah dan juga membuat penampilan jauh lebih percaya diri. Jika Anda salah satu pecinta produk skincare Korea, tentu saja ada banyak pilihan rekomendasi saat ini dengan kandungan bahan yang aman dan membantu mengatasi berbagai permasalahan kulit.

Seperti diketahui, salah satu alasan mengapa banyak yang menyukai produk skin care dari Korea adalah karena produk ini memiliki kualitas yang bagus dan tidak mengecewakan. Namun Anda tetap harus memilih produk perawatan untuk wajah yang tepat sesuai dengan jenis kulit, karena setiap kulit punya kebutuhan yang berbeda-beda.

Rekomendasi Produk Skincare Korea

Berikut ini beberapa rekomendasi produk skincare Korea yang bisa Anda coba.

1. Benton

Untuk pecinta produk perawatan wajah dari Korea pasti anda sudah tidak asing dengan merek Benton. Produk ini sendiri menghadirkan perawatan untuk kulit yang bisa membuat wajah jadi lebih awet muda dan juga sehat.

Terlebih ada banyak pilihan produk dengan kandungan terbaik yang bisa Anda coba. Seperti misalnya produk essence dari Benton yang cukup dikenal banyak orang. Untuk harga produk juga sangat terjangkau mulai dari 100 ribuan saja.

2. COSRX

Produk COSRX tidak hanya populer di Indonesia tapi juga punya kualitas yang baik untuk merawat wajah Anda. Merk ini sendiri sudah ada sejak tahun 2014 dengan berbagai produk perawatan yang punya kandungan bahan alami jadi cocok untuk berbagai jenis kulit wajah.

Ada banyak produk andalan dari merek COSRX salah satunya adalah produk pembersih wajah Low pH Good Morning Gel Cleanser. Produk ini merupakan produk pembersih wajah, yang sangat aman untuk segala jenis kulit karena pH-nya rendah.

3. Innisfree

Produk ini sendiri sudah hadir sejak lama, sebagai produk perawatan untuk wajah yang dipilih oleh orang-orang. Dengan salah satu keunggulannya yaitu bahan produk yang didapat langsung dari Pulau Jeju. Bahan pembuatan produk terdiri dari bahan-bahan yang didapat dari hutan, tanah dan juga lautan. Jadi sudah pasti semua produk yang dikeluarkan oleh Innisfree adalah produk dengan bahan-bahan alami.

Beberapa produk dari merk skin care Korea terbaik ini yang cukup populer adalah Sheet Mask, Green Tea Seed serum dan juga Jeju Volcanic Pore Clay Mask.

4. Some by MI

Some by MI adalah produk skin care Korea memiliki banyak pengguna di Indonesia bahkan produk ini sempat viral. Some by MI memiliki kepanjangan Something by Miracle yang artinya kecantikan. Produk kecantikan dari Korea ini punya keunggulan yaitu dibuat dari produk dengan bahan alami sehingga sangat aman untuk kulit wajah.

Beberapa produk yang memiliki peminat karena cukup baik kualitasnya adalah Some by MI 30 Days Miracle Toner. Produk ini punya keunggulan karena terdapat kandungan AHA, BHA dan PHA yang manfaatnya sangat baik untuk kulit wajah. Selain itu terdapat produk serum dan produk untuk menghilangkan blackhead yang cukup terkenal dari merk ini.

5. Laneige

Pasti untuk sebagian orang sudah tidak asing dengan merek skin care satu ini. Laneige memiliki banyak pilihan produk yang difokuskan untuk menjaga kelembaban kulit wajah dan juga menyelesaikan semua masalah kulit.

Apalagi bagi Anda yang sedang memperbaiki skin barrier seperti permasalahan kerutan pada kulit wajah hingga hiperpigmentasi dan penuaan dini maka wajib memilih produk-produk dari Laneige. Salah satu produk dari merek ini yang cukup terkenal karena dapat membantu menutrisi wajah lebih mendalam adalah laneige sleeping mask.

6. Dr. Jart+

Dr. Jart+ juga jadi produk kebanggaan perawatan wajah dari Korea. Produk ini sendiri dapat membantu atasi masalah kulit yang sangat parah dengan solusi cukup efektif. Dr. Jart+sudah ada sejak tahun 2006 dengan berbagai varian produk khusus untuk permasalahan kulit wajah kering, sensitif bahkan juga rentan berjerawat.

Ada yang punya permasalahan kulit seperti pori-pori wajah membesar dan penuaan dini juga wajib menggunakan produk dari merek ini. Semua produknya aman dan diproses dengan peralatan yang canggih.

7. Pyunkang Yul

Rekomendasi produk skin care Korea terbaik yang terakhir dari merk Pyungkang Yul. Merk skin care ini mengeluarkan produk-produk yang sangat baik untuk menjaga keseimbangan minyak di kulit wajah serta membuat kelembaban di kulit.

Untuk Anda yang ingin memiliki wajah glowing, maka sangat tepat memilih produk satu ini. Salah satu produk populer dari Pyunkang Yul adalah Pyunkang Yul Essence Toner. Skincare dari merk ini punya kandungan bahan yang dapat mengurangi iritasi pada kulit wajah.

Jadi itu tadi beberapa deretan produk skincare Korea terbaik yang bisa dicoba. Yang sangat penting dalam memilih produk perawatan untuk wajah adalah cari produk yang sesuai dengan kondisi dan jenis kulit untuk perawatan yang tepat.

