JAKARTA – Masih dalam rangkaian Lively 13 Years Of Extraordinary, untuk memeriahkan hari jadi Central Park yang ke-13, Central Park mempersembahkan kembali Dog Does Disco (DDD) ‘Returns’. Sempat hiatus selama dua tahun akibat pandemi, kali ini Central Park Mall menghadirkan kembali acara Dog Does Disco, acara anjing terbesar dan yang paling ditunggu-tunggu.

Silviyanti Dwi Aryati selaku Asst. Marcomm & Relations General Manager Central Park Mall menyampaikan, “perayaan anniversary pada September 2022 ini sangat spesial karena kami kembali menyelenggarakan acara Dog Does Disco yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat bertema Dog Does Disco ‘Returns’ dengan suasana Back to 80’s dengan konsep lebih spektakuler dibanding tahun–tahun sebelumnya”.

Seluruh respon dari para komunitas, lanjutnya, pecinta anjing hingga pengunjung setia Central Park terus positif sehingga membuat pihaknya semakin yakin untuk mengadakannya kembali pada September ini. Acara Dog Does Disco menjadi acara yang ditunggu- tunggu dan menarik banyak perhatian orang.

“Terbukti dengan diraihnya penghargaan untuk acara Dog Does Disco sebagai Best Of The Best Tactical Activation dari Indonesia Most Experimental Brand Activation Award 2018 dan juga penghargaan bagi Central Park Mall sebagai Mall Pertama Yang Ramah Terhadap Anjing dari Anugerah Kota Golden 2019. Kami ingin kegiatan ini tetap menjadi momentum spektakuler yang terus memberikan feedback positif,” ujarnya.

Ia juga menuturkan dalam rangkaian acara Dog Does Disco ‘Returns’, beragam kegiatan juga akan diberikan seperti Dog Walk Fashion Show, Dog Eating Competition, Dog Fun Race Competition, Dog Does Cook, Dog Workshop, DDD Pop Up Market, Animal Communicator & Animal Clinic by drh. Rajanti, DDD Shelters Awarding, Dog Does Disco Icons, Meet & Greet with Bimo Aryo & Snowa, Snowee & Snowee Junior, Ryan, Sharena Delon & Dog, hingga kompetisi-kompetisi yang melengkapi keseruan antara pemilik dan binatang kesayangannya dan Special Performance dari RAN, Videostarr, Como Casa & FD (Kaskara Hasibuan & Fattah Diah) dan Lucy In The Sky Takes Over ( Barry).

Acara DDD tahun ini akan dipandu oleh Amanda & Janna Soekasah, DRWE dan Nisa Muluk dengan sejumlah selebriti pecinta anjing yang menjadi hosts seperti Wulan Guritno, Shalom Razade, Nicole Patricia, Jerome Kurnia dan lainnya untuk meramaikan acara DDD tahun ini.

Dengan berbelanja minimal sebesar Rp100.000 di seluruh tenant Central Park Mall, para pengunjung dapat menukarkannya dengan satu tiket masuk untuk anda dengan dua anjing peliharaan dan ikut meramaikan serta menyaksikan acara Dog Does Disco Returns.

DOG WORKSHOP (17 – 18 September 2022)

Tidak jauh berbeda kegiatan di tahun sebelumnya, Dog Does Disco tahun ini kembali mengadakan edukasi bagi para pecinta anjing dan komunitas anjing di area Tribeca Plaza, Central Park Mall. Dimulai dari Dog Does Cook yaitu kegiatan edukasi mengenai pembuatan serta informasi makanan yang bernutrisi dan layak untuk dikonsumsi anjing untuk pengaruh terhadap tumbuh dan kembang anjing yang dipelihara.

Lalu, Animal Clinic and Animal Communicator by Drh. Rajanti yang dapat dijadikan ilmu tambahan dalam berkomunikasi dengan hewan peliharaan. Tak ketinggalan juga akan dilengkapi dengan momen sharing dengan narasumber yang sudah berpengalaman untuk mengurus anjing seperti Shelter Pejaten, Shelter Melati, Shelter Pak Johan, Animal Hopes, Maria Strayhome, Rainbow Sanctuary, Natha Satwa Nusantara, dan juga Rumah Singgah TPP.

Dog Does Disco 'Returns' (Foto: Central Park Mall)





DOG COMPETITION (17 – 18 September 2022)

Acara Dog Does Disco Returns tak akan lengkap tanpa adanya kompetisi yang dapat diikuti oleh para anjing peliharaan yang lucu dan tentunya menarik perhatian para pengunjung. Dimulai dari kompetisi khusus bagi anjing hingga kompetisi berupa kolaborasi kekompakan antara anjing dengan pemiliknya.

Selain bersenang- senang, para pemilik anjing dan peliharaannya ini juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik. Dimulai dari DDD Icons yang merupakan ajang pencarian model untuk anjing ataupun bersama pemiliknya di sosial media Instagram, Dog Eating Competition kompetisi dimana anjing-anjing akan berlomba untuk menghabiskan makanannya dengan waktu tercepat.

Lalu tak kalah seru, Dog Fun Race Competition yang cocok diikuti untuk anjing yang gesit dan terlatih dalam mengikuti arah jalan yang sudah dipersiapkan oleh panitia, hingga Dog Fashion Show – It’s a Dogwalk not a Catwalk di tanggal 18 September 2022, kompetisi dimana menjadi sesuatu yang wajib untuk disaksikan dalam Dog Does Disco tahun ini yang akan dinilai oleh juri dari kalangan selebriti salah satunya adalah Wulan Guritno dan Ayu Saraswati.

Dimeriahkan musik oleh Lucy In The Sky Takes Over (DJ Barry), para anjing yang berlomba akan mengenakan kostum terbaiknya untuk dogwalk moment juga akan melakukan fashion show secara langsung di depan para pengunjung yang hadir dan tentu akan semakin memeriahkan suasana dalam kompetisi yang menggemaskan ini.

DDD DOG AWARDING (18 September 2022)

Central Park juga ingin memberikan penghargaan kepada anjing-anjing peliharaan yang telah ikut berpartisipasi di Dog Does Disco Returns dan juga bagi orang-orang yang dinilai memiliki kepedulian lebih kepada anjing. Kategori nominasi dari penghargaan-penghargaan yang akan diberikan adalah Shelter Of The Year, Dog Does Disco Icons 1st Winner, Best of the , Best Costume, Best Chemristry dalam Dog Walk Fashion Show dan masih banyak lagi.

Pemenang dari kategori-kategori nomasi tersebut tentu saja akan diserahkan kepada anjing dan orang-orang yang paling layak karena mengingat tidak semua orang memiliki jiwa yang besar untuk memberikan dedikasi dengan membantu anjing-anjing yang membutuhkan pertolongan.

DDD SPECIAL PERFORMANCE (17 & 18 September 2022)

Berbagai hiburan tak henti-hentinya diadakan oleh Central Park dalam rangkaian Dog Does Disco Returns. Pada penghujung malam, acara Dog Does Disco ini akan diramaikan oleh penampilan special dari Videostarr di tanggal 17 September 2022 dan aksi panggung penutup yang ditunggu-tunggu dari RAN pada 18 September 2022 pukul 19.30 WIB.

“MY DOG MY SAVIOUR” PHOTO EXHIBITION (16 – 18 September 2022)

Photo exhibition dengan judul “My Dog My Saviour” dengan photographer Petto Photo diadakan di Laguna Atrium menceritakan tentang bagaimana anjing kesayangan para Public Figures, Celebrity dan influencer menyelamatkan mereka pada masa pandemi.

Masa pandemi yang banyak dihabiskan sendiri banyak mempengaruhi keadaan mental orang-orang dan memelihara anjing sangat membantu dalam kesehatan mental, seperti yang dialami oleh Yanti Airlangga Family & Dog, Nicoline Patricia & Stormy Marlina, Renitasari Adrian & Joko, Kelly Tandiono & Coral, Vincent Rompies, Desta Mahendra & Titi Koko from Animal Hope Shelter, Jihane Almira & Kucil Buce from Pejaten Shelter & Buce From Rumah Singgah TPP Shelter.

Selain itu, hadir pula Catatan Si Boy Cast : Carmella Van Der Kruk, Michael James, Elmandsipasi & Chiko Oye Kucil from Pejaten Shelter, Lala Karmela & Grogu, Jana and Matacha Parengkuan & Bagel, Ayu Saraswati & Milo Mercy Masbro from Maria Strayhome Shelter, Motherspeed CC (Wulan Guritno, Reina Wardhana, Gura) Milo Mercy Masbro from Maria Strayhome Shelter, Titi from Animals Hope Shelter, serta Gelang Harapan & The Future (Wulan Guritno, Amanda Gratiana, Janna Soekasah, Shalom Razade) & Donatella Jojo Titi Blanco from Animals Hope Shelter.

HOST & CELEBRITIES WITH DOGGIES (17 & September 2022)

Tribeca Park akan dipenuhi oleh pemandu acara dan selebriti dengan anjing kesayangannya. Pada 17 September Dog Does Disco akan diramaikan oleh kehadiran Ryan Delon, Sharena and Dogs dan di hari terakhir akan Bima Aryo dengan anjingnya yang sangat terkenal yaitu “Snowee, Snowa & Snowee Junior” akan memandu acara ini dan tentu akan ada penampilan spesial dari anjing-anjingnya yang lucu itu.

Beberapa selebriti dan influencer terkenal yang memiliki anjing lainnya turut hadir dalam acara Dog Does Disco sebagai host tahun ini, seperti Wulan Guritno, Shalom Razade, Ayu Saraswati, Jerome Kurnia & Maisel, Nicoline Patricia & Stormy, Aida Nurmala dan masih banyak lagi.

DDD POP UP MARKET (16 – 18 September 2022)

DDD Pop Up Market dengan desain booth yang unik akan mengawali rangkaian Dog Does Disco Returns tahun ini. Nantinya di setiap booth tersebut akan ditemukan berbagai macam fashion, accessories, hingga makanan baik untuk pengunjung ataupun bagi anjing peliharaan kesayangannya. DDD Pop Up Market ini diadakan dengan tujuan memudahkan para pengunjung yang ingin menyaksikan berbagai pertunjukkan sambil berbelanja dengan nuansa berbeda di Tribeca Park.

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

(Wul)