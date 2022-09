BUKAN Kim Kardashian jika gaya penampilannya tidak menyorot perhatian media dan publik. Ya, lagi-lagi bintang Keep Up With The Kardashian ini jadi pemberitaan karena pilihan gaya tampilannya yang nyentrik.

Kali ini bukan busana, tapi aksesori yang dipakai Kim saat kedapatan kamera tengah berada di New York. Mengunjungi acara Good Morning America, Kim muncul dengan memakai sepasang anting kartu kredit.

Sepasang anting kartu kredit warna hitam glossy tersebut, benar-baner merupakan kartu kredit ultra-exclusive American Express Black Card dengan branding Balenciaga. Anting bentuk kartu kredit yang dibanderol seharga USD425 atau sekira Rp6,3juta ini sendiri, disebutkan merupakan koleksi musim semi 2020 Balenciaga, mengutip Page Six, Jumat (23//9/2022).

Mantan istri Kanye West itu terlihat memadukan anting kartu kredinya dengan set outfit dari Balenciaga, atasan model turtleneck warna hitam dan sarung tangan hitam serta pantashoes warna hitam kuning motif harimau dan sepasang kacamata hitam.

(Foto: GC Images- Page Six)

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis