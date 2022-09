SOPHIA Latjuba membuat heboh netizen lewat unggahan foto tampil berbikini di Instagram. Bahkan, penampilan Sophia Latjuba mengundang komentar dari Deddy Corbuzier. Seperti apa potretnya?

Pesona Sophia Latjuba memang seperti tak lekang oleh waktu. Di usia 52 tahun alias melewati setengah abad, Sophia Latjuba masih tetap cantik dan awet muda.

Bentuk tubuhnya tetap terjaga, alias body goals. Seperti terlihat dari unggahan foto terbaru Sophia Latjuba di Instagram pribadinya.

"Do you also know that beautifully painful feeling of having pieces of your heart in different places - knowing that you can't be everywhere at the same time & yet you are? Have a beautiful weekend ๐Ÿ’•," ungkap Sophia dalam caption unggahan fotonya.

Dalam foto, Sophia Latjuba berpose dengan mengenakan bikini two piece warna pink. Mengenakan bikini, tampak body ramping dan berotot Sophia Latjuba.

Sophia tampak fit dan bugar, selain dari kesan seksi dengan tampilan berbikini. Tak hanya itu, ibu dari dua orang anak tersebut juga terlihat cantik dengan riasan minimalis.

Pose tersenyum, pesona kecantikan Sophia Latjuba kian terpancar. Sontak unggahan foto Sophia Latjuba mengundang komentar, termasuk Deddy Corbuzier. Ada juga netizen yang menyebut Sophia Latjuba calon grandma hot!

"Ga masuk akal anda!!!!," tulis @mastercorbuzier

"diluae nalar ya om ded @mastercorbuzier ๐Ÿ˜‚," balas @starhousep***

"@mastercorbuzier ga masuk akalnya gimana bisa makin berumur makin muda? Defy any logic!!!," ungkap @ms.nin***

"Sebentar lagi jadi Grandma hot๐Ÿ”ฅ," kata @irom_gem***

"So hot๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜," ujar @nuwi_***

"โค๏ธโค๏ธโค๏ธโค๏ธโค๏ธโค๏ธcantiksexy kerennn๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘," tutur @adjinotonegoroof***

