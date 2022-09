PASKA prosesi acara pemakaman Ratu Elizabeth II yang berlangsung kurang lebih 12 hari. Princess of Wales, Kate Middleton dan sang suami, Prince of Wales, Pangeran William sudah langsung kembali bekerja.

Tampil pertama kali di publik paska kematian Ratu, Kate hari ini di Windsor Guildhall bertemu dengan para staf istana dan seluruh relawan yang bekerja membantu kelancaran jalannya rangkaian acara prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II di Kastil Windsor hingga kapel St. George.

Kate menemui para staf dan relawan dengan mengenakan outfit serba hitam, dress coar collarless two rows of gold buttons keluaran Dolce and Gabbana yang saat itu dijual seharga USD2400 atau kurang lebih Rp36,1juta.

(Foto: Instagram @katemiddleton.id)

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis