PEMAIN biliar cantik Kristina Tkach merupakan memang memiliki segudang prestasi gemilang. Perempuan berdarah Rusia ini kerap kali memperoleh kejuaraan di setiap turnamen yang ia ikuti.

Tak hanya berparas cantik, Kristina Tkach mampu meraih puluhan kejuaraan utama seperti, Juara Dunia Junior, Juara Eropa Junior 9 kali, Juara Tur Euro 7 kali, Juara Eropa Wanita 6 kali, Juara Super Biliar Expo dan masih banyak lagi. Sungguh paket lengkap bukan?

Berikut 6 potret cantik Kristina Tkach, sebagaimana dihimpun dari facebooknya.

Tampil kaosan

Pada look pertama ini, Kristina tampil dengan santai mengenakan outfit yang simpel berupa kaos hitam ketat. Rambut panjang yang blonde dibiarkan terurai, polesan make up natural look dengan warna lipstik yang nude, melemparkan senyum tipis yang menggoda sambil memegang tongkat biliar.

Mirror selfie

Kristina Tkach tampak sedang melakukan mirror selfie, mengenakan pakaian santai seperti pada look yang pertama, memakai kaos dan celana jogger hitam. Berpose selfie memonyongkan bibir sambil memasukkan tangan ke kantong celana dan rambut model cloud curls yang badai, Kristina begitu mempesona.

Sexy dalam warna hitam Perempuan berusia 23 tahun ini, tampil sexy dan elegan memakai dress hitam kutung yang pas dengan badannya. Style kali ini memancarkan aura seksinya ditambah warna kulitnya yang putih bersinar, cocok dipadu dengan polesan make up dengan warna lipstik yang cerah. Rambut blonde panjang dibiarkan terurai begitu saja. Dia berpose satu tangan bertolak pinggang dan tangan sebelahnya memegang tongkat biliar. Penampilan Kristina semakin memukau. Pergi ke Texas Dalam caption yang bertuliskan “Texas time”. Kristina tampak sedang berada di bandara untuk melakukan perjalanan ke Texas. Dilihat dari latar tempat ada beberapa orang yang berlalu lalang membawa koper dan Kristina berpose jari peace sambil memegang paspor. Dia memadukan outfitnya dengan celana rip jeans dan turtleneck putih dilengkapi dengan coat abu-abu. Rambutnya yang panjang pun dibiarkan terurai agar lebih sempurna. Body goals Potret ini menunjukan tubuhnya yang body goals dan seksi. Kristina memadukan outfitnya dengan celana lenging hitam dan kaos crop. Badannya yang bagus terlihat begitu menggoda. Rambut terurai begitu saja, menutupi wajah cantiknya. Sepertinya dia suka dengan mirror selfie, kerap beberapa kali terlihat dalam unggahannya. Meraih Kejuaraan Pada potret kali ini Kristina tampak sedang memeluk piala kejuaraan yang telah diraih. Sambil tersenyum dan menatap dalam ke arah kamera, Kristina Tkach tampak begitu memesona. Polesan make up yang sangat natural dengan warna lipstik nude dan rambutnya dibiarkan terurai ke belakang memberi kesan anggun yang menawan.