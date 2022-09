PRODUK-PRODUK fashion asal Indonesia memang semakin banyak yang mendunia. Terakhir, korset mutiara rancangan Desainer Surayabaya Dian M Putri yang digunakan oleh Jennie BLACKPINK.

Bukan cuma baju saja yang menonjol, banyak perhiasan rancangan desainer Indonesia sudah mendunia, seperti karya Rinaldy Yunardi yang digunakan oleh Rihana.

Nah, ada kabar menggembirakan datang dari jenama perhiasan AMERO Jewellery yang berhasil menjadi brand perhiasan asal Indonesia yang pertama tampil di New York Fashion Week 2023. Ini tentu menjadi pencapaian yang patut dibanggakan.

Tak berhenti di situ, jenama satu ini bahkan menonjolkan keindahan Borobudur dalam koleksinya yang berkolaborasi dengan brand fashion Alleira. Artinya, dunia kini tahu bahwa keindahan Borobudur tersaji dalam bentuk perhiasan yang indah.

"Lewat koleksi Lavani 'Borobudur Series', kami ingin memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke dunia Internasional, serta membawa pesan kemanusiaan dan cinta kasih melalui setiap filosofi produk kami," ungkap Peter Aguswijaya selaku CEO AMERO Jewellery, dalam keterangan resminya.

Pada pertunjukan kolaborasi Alleira Carys Care X AMERO Jewellery di New York Fashion Week 2023, mereka menampilkan total 10 looks hasil kurasi antar kedua jenama. Hal menariknya di sini ialah look pertama dibawakan anak down syndrome yang tampil sangat percaya diri.

Koleksi Lavani 'Borobudur Series' yang ditampilkan di NYFW 2023 terinspirasi dari tempat lahirnya jenama itu sendiri yaitu Kota Magelang. Di kota itulah berdiri Borobudur yang kemudian dijadikan inspirasi utama koleksi.

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

Menurut Peter, Candi Borobudur bukan hanya sekadar arsitektur atau tumpukan batu Lava, melainkan pada reliefnya sendiri menceritakan tentang makna hidup, kedamaian, dan cinta kasih. "Nilai-nilai itulah yang ingin di-highlight jenama kami dalam koleksi Lavani 'Borobudur Series' yang dipertunjukkan di NYFW 2023," ungkapnya. Nama Lavani sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang memiliki arti keanggunan. Lewat koleksi ini, brand coba menuangkan keindahan arsitektur Borobudur dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Lavani, sambung Peter, juga secara intrinsik mewakili ketulusan wanita yang menghargai nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan, sekaligus menyerukan penghormatan kepada kekayaan budaya Indonesia yang tak lekang oleh waktu. "Lavani bukan hanya suatu perhiasan, pun bukan sekadar karya seni, tapi ini adalah gaya hidup. Gaya hidup dengan budaya Indonesia," tambahnya. Sedikit fakta menarik soal terciptanya perhiasan yang terinspirasi dari Borobudur ini. Menurut Peter, koleksi tersebut adalah hasil kerja sama pihaknya dengan pengrajin dan desainer lokal yang merupakan asli penduduk sekitar Borobudur. Mereka adalah seniman Indonesia yang sangat bertalenta dan memiliki mimpi yang besar.