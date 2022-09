HARI ini, Jumat (23/9/2022) nama Marlienna Suwito resmi dinobatkan sebagai pemenang Mrs Worldwide Indonesia 2022.

Berhasil mengalahkan 19 finalis lainnya, perempuan asal Bandar Lampung ini dianggap sangat layak menerima predikat dan mahkota tersebut, serta dinilai siap membawa nama baik Indonesia di ajang Mrs Worldwide di Singapura pada 26 Oktober 2022.

Marlienna Suwito terpilih menjadi pemenang setelah melewati tahap demi tahap yang cukup sulit. Ya, bukan hanya harus menjawab pertanyaan dewan juri di malam final, tapi menjalani serangkaian kompetisi di masa karantina 14 hari loh!

"Kami puas sekali memilih Marlienna Suwito sebagai Mrs Worldwide Indonesia 2022. Dia adalah representatif perempuan luar biasa yang tidak hanya hebat di rumah, tapi juga menjadi inspirasi bagi perempuan lain di luar rumah," terang Ketua Yayasan Eska, Santy Eska, seusai acara Grand Final Mrs Worldwide Indonesia 2022 di Jakarta, Jumat (23/9/2022).

Marlienna Suwito

Bukan hanya cantik, sosok Marlienna juga berotak encer tentunya. Dari informasi yang dihimpun MNC Portal, Marlienna Suwito telah menamatkan pendidikan strata-2 Psikologi di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Bahkan, diketahui kalau Marlienna sekarang tengah menjadi kandidat S-3 leadership.

Perempuan berusia 38 tahun itu gemar menuntut ilmu. Hal itu sejalan dengan prinsip hidupnya yaitu 'strive to be the best'.

Selain dunia pendidikan, Marlienna Suwito memiliki aktivitas sebagai pengusaha di bidang health and wellness. Sebagai entrepreneur, ibu dari dua anak tersebut beberapa kali meraih penghargaan antara lain APEC Awards dan AWEN Awards. Penghargaan terakhir dari ASEAN Women Entrepreneurs Network.

Mengenai hubungan rumah tangga, ia punya prinsip hidup, 'Juggling between works and family, yet still be best mother and wife for family'. Prinsip tersebut ia terapkan dalam hal mendidik buah hatinya, seorang putri berusia 15 tahun dan putra berumur 12 tahun.

"Saya mau menjadi role model untuk anak-anak saya. Itu kenapa saya menjadikan mereka sebagai 'best friend', sehingga mereka berdua tidak takut untuk curhat apapun kepada saya," cerita Marlienna.

"Untuk masyarakat, khususnya para perempuan dan para ibu, saya berharap sekali dengan adanya ajang Mrs Worldwide Indonesia ini kalian bisa melihat bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi seorang perempuan yang sudah berkeluarga untuk menggapai mimpi," tutup Marlienna .

