BUKAN cuma para selebriti yang mendapatkan lamaran fantastis. Ingat dengan Vieranni? Model seksi asal Jeneponto-Bone ini dilamar dengan mahar Rp1,7 miliar.

Vieranni atau dengan nama asli Rini Marianti, dilamar kekasihnya seorang pengusaha tajir dengan mahar yang membuat dia dibicarakan oleh para netizen. Setelah itu, Vieranni pun menghilang.

Lama tak terdengar kabarnya, bagaimana kabar terbarunya? Ternyata perempuan cantik tersebut tengah mengandung anak keduanya, seperti diungkap dari akun Instagram miliknya @vieranii.

Setelah melahirkan anak pertamanya pada tahun lalu, kini model seksi ini dikaruniai anak kedua. Konsep maternity photo di kehamilan kedua ini memperlihatkan sisi seksinya yang bahkan masih terpancar.

"Proud of me and your my son can’t wait to see u🖤✨" tutur dia dalam postingannya tersebut. Postingannya tersebut, tentu saja mendapatkan pujian dari netizen.

"hot mama ga tuhhh 🔥" tulis anggi****ri612

"bumil Cantiknyaaa😍😍😍🫶🫶🫶," kata dis***lfas

Baca Selengkapnya: 7 Potret Terbaru Vieranni, Model Seksi yang Viral Dilamar dengan Mahar Rp 1,7 Miliar

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

(mrt)