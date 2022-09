Cheryl Puteri Gunawan atau yang akrab dipanggil Cheryl adalah pemenang pertama MasterChef Indonesia Season 9 yang ditayangkan di RCTI. Perempuan berusia 25 tahun ini lolos MCI Season 9 lewat hidangan yang ia buat yaitu arancini, dan membuatnya berhasil masuk ke babak boot camp.

Kini, Cheryl sudah mulai aktif menjadi konten kreator di YouTube pribadinya. Ia kerap kali membagikan vlog-vlog seru aktivitas kesehariannya dan video resep memasak. Seperti dalam video yang diunggah tanggal 20 September 2022, Cheryl membagikan kegiatannya di Surabaya dan Jakarta.

Di Surabaya, Cheryl menghabiskan waktunya bersama keluarga dengan berjalan menyusuri hutan. Meski melelahkan, mereka terlihat enjoy dan sangat menikmatinya. Cheryl pun tak lupa untuk ber-quality time bersama adik laki-lakinya yang sedang mudik ke Indonesia dari studinya di luar negeri.

Kembali ke Jakarta untuk melakukan pekerjaannya, Cheryl mengaku bahwa dirinya merasa kesepian di tengah hiruk pikuk Kota Jakarta yang ramai. Namun ia bersyukur bahwa masih ada teman-teman yang selalu ada untuk menemani kesendiriannya di Jakarta. Seperti yang terlihat di dalam video, di mana Cheryl bersama beberapa kontestan MasterChef Indonesia Season 9 melakukan makan malam di sebuah restoran.

Meski begitu, Cheryl mengaku bahwa ada sesuatu yang “hilang” dari dirinya, meski sampai saat itu dia belum tahu apa yang sebenarnya “hilang”.

Di kesempatan yang lain, Cheryl juga terlihat sedang melakukan sebuah project memasak bersama Arsyan, Palitho, dan Chef Renatta. Passion mereka yang tinggi dalam dunia memasak membuat Cheryl termotivasi dan kagum.

“As for me, I know my passion but at the moment I’m not sure what I want to achieve,” akunya.

Di akhir video, Cheryl menyampaikan pesan bahwa hidup memang sebuah proses panjang yang membangun diri kita menjadi siapa kita saat ini. Tapi perlu diingat, bahwa kita memiliki kekuatan, kesabaran, dan passion untuk menggapai bintang, dan mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik.

