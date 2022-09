6 gaya Ratu Elizabeth II yang berhasil mengubah dunia fashion kerajaan Inggris menarik untuk diulas. Sebagai kepala Kerajaan Inggris terlama, gaya berbusana Ratu Elizabeth II pun turut mencuri perhatian. Melihat dari potret tahun ke tahun, sang Ratu selalu tampil ikonik dalam balutan gaun berwarna cerah di berbagai kesempatan.

Bukan tanpa alasan, Ratu Elizabeth II selalu memilih warna terang agar masyarakat mudah mengenalinya meskipun dalam suasana yang ramai.

Berikut 6 gaya Ratu Elizabeth II yang berhasil mengubah dunia fashion kerajaan Inggris dirangkum dari berbagai sumber:

1. Gaun merah maroon

Ratu Elizabeth Ii tampil elegan dalam balutan gaun merah maroon polos, lengkap dengan topi brexit beraksen bunga. Ia memadukan outfitnya dengan sarung tangan hitam dan tas kecil berwarna senada agar lebih modis. Tak lupa, aksesori kalung mutiara tiga untai berdesain klasik pun turut dikenakan sebagai pelengkap. Bukan kalung biasa, kalung mutiara itu merupakan warisan turun-temurun dari keluarga.

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

Untuk memaksimalkan gayanya, sang Ratu menyematkan bros berbentuk kembang sepatu di sisi bahunya. Tak main-main, bros bernama Australian Hibiscus Royal Brooch itu terdiri dari 346 butir berlian dan 34 ruby Burma yang begitu mewah. Bros ini menjadi salah satu bros terfavorit ibu Ratu, dan setelah beliau meninggal pada tahun 2002, bros mewah ini berpindah tangan ke Ratu Elizabeth II.

2. Gaun Oranye





Ratu Elizabeth II tampil stunning dalam balutan gaun oranye yang mencolok. Ia memadukan outfitnya dengan topi brexit berwarna senada dengan aksen kembang dan pita yang begitu cantik pada bagian depan. Tak jauh berbeda dari sebelumnya, Ratu Elizabeth juga memakai kalung mutiara, sarung tangan hitam, serta tas mungilnya.

Hanya saja, kali ini sang Ratu memakai bros The Bird of Paradise Jubilee Brooch, pemberian Presiden Singapura. Kabarnya, bros yang terdiri dari emas dan berlian itu dirancang khusus menyerupai bird of paradise.

3. Gaun Ungu





Ratu Elizabeth II tampil memesona dalam balutan gaun ungu yang cerah. Ia memadukan outfitnya dengan topi brexit berwarna senada, yang juga beraksen bunga cantik berwarna ungu. Masih dengan gaya busana ikoniknya, kalung mutiara, sarung tangan, dan tas hitam pun turut ditenteng sambil memegang buket bunga. Untuk alas kaki, sang Ratu memilih pantofel hitam yang tak terlalu tinggi agar tetap nyaman seharian. Dengan riasan natural dan lipstik pink yang cerah, Ratu Elizabeth II tampak begitu menawan.

4. Mantel Biru Elektronik





Ratu Elizabeth II tampil eye catching mengenakan gaun putih bermotif bunga yang dibalut mantel biru elektrik. Ia memadukan outfitnya dengan topi brexit berwarna senada dengan aksen kembang hitam putih, yang tampak serasi dengan sarung tangan dan tas mungilnya. Sementara rambut model bob andalannya ditata rapi agar terlihat lebih menawan. Berpose candid sambil tersenyum lebar, kecantikan Ratu Elizabeth II terlihat begitu berseri.

5. Gaun Hijau





Ratu Elizabeth II tampil cantik dalam balutan gaun bertekstur hijau yang sedikit pucat. Nah, untuk mempermanis penampilannya, ia memakai topi brexit beraksen kembang putih dan hijau yang mencolok. Tak jauh berbeda dengan sebelumnya, aksesori bros, kalung mutiara, sarung tangan, serta tas hitam andalannya pun turut dipakai sebagai pelengkap. Gayanya semakin lengkap dengan riasan wajah natural serta lipstik pink yang memesona.

6. Memakai Gaun Tanpa Lengan

Ratu tampil dengan desain milik Norman Hartnell lain di premier glamor "Lawrence of Arabia" pada 1962. Gaun taffeta gading tanpa lengan bertatahkan aksen diamante itu akhirnya menemukan kehidupan baru di pernikahan kerajaan.

Pada 2020, Putri Beatrice meminjam gaun neneknya ketika mengucapkan sumpah pernikahan pada Edoardo Mapelli Mozzi dalam pernikahan yang dihadiri Yang Mulia dan Pangeran Philip. Detail menyentuh lainnya adalah tiara, yang juga dikenakan Ratu untuk pernikahannya sendiri tahun 1947.

(RIN)