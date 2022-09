Media Onsu Perkasa (MOP) merupakan perusahaan media milik Ruben Onsu dan Sarwendah. Channel YouTube yang hingga artikel ini ditulis telah mencapai 8,13 juta subscribers memiliki berbagai segmen video di antaranya #IKnowYou, Deep Talk with Ruben, Kakak Beradik Podcast, Behind The Mop, dan lainnya.

Pada video yang diunggah tanggal 20 September 2022, Bunda Sarwendah kembali melakukan ASMR. Kali ini, ia menyantap makanan khas Thailand yaitu Som Tam dalam porsi yang besar. Tidak hanya som tam, meja di depan Bunda Sarwendah tersebut juga terlihat beberapa makanan lainnya yaitu udang jumbo, sayur-sayuran berukuran jumbo, salad, hingga sambal sebagai pelengkap.

mop

Sebagai informasi, som tam adalah selada berbumbu agak pedas yang terbuat dari irisan tipis pepaya mentah dengan campuran bumbu asam pedas dan sayur serut.

Tak membutuhkan waktu yang lama, Bunda Sarwendah dapat menghabiskan 2 udang jumbo, setengah piring som tam, salad, serta beberapa sayuran jumbo seperti selada, paprika, timun, dan lainnya.

Buat yang penasaran dengan keseruan ASMR Sarwendah, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel MOP Channel, ya!

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

(hel)