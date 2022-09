JAGAT maya tengah dihebohkan dengan aksi orang tua yang tega membakar merchendise K-Pop milik putrinya.

Momen itu viral lewat akun TikTok, @cikatienn dan diunggah ulang akun Twitter, @tinybamtyun.

Dalam unggahan itu, terlihat sang anak meratapi kesedihannya melihat barang-barang kesayangannya dibakar begitu saja.

Usut punya usut, aksi itu dilakukan oleh seorang warga Malaysia.

“Dia beli mahal katanya, lihatlah apa barang dia yang kena bakar ini,” tulis akun tersebut, dikutip Okezone, Sabtu 24 September 2022.

Dalam video itu, terlihat remaja putri tersebut bersedih sembari mencari serpihan merchendise yang dibakar orang tuanya.

Perekam video itu pun merasa iba, dan menyarankan para orang tua untuk membicarakan dengan cara baik-baik jika tidak suka dengan hobi anak mereka.

Sontak, video tersebut pun viral di sosial media. Saking hebohnya, kejadian tersebut turut diangkat ke media Korea Selatan dan mengudang simpatisan netizen.

@ZEBRABUT*** "Oh no😦poor baby"

@geleara*** "Orang tua itu mengajari anaknya pelajaran tetapi dengan cara yang sangat salah. Ada cara lain bagaimana mendisiplinkan dan bagaimana menangani situasi dengan lebih baik. Mengingat bagaimana penggemar begitu bersemangat, dia mungkin membenci orang tuanya untuk ini, siapa tahu. aku merasa menyesal"

@Multi_Unkno*** "Itu kacau. Bagaimana mereka bisa. Bukan hanya uang tetapi cinta yang diambil dari gadis itu. Ketika seseorang khususnya penggemar Kpop memiliki sesuatu bahkan satu hal kecil dari favorit mereka, mereka menghargai hal-hal itu. Saya harap gadis itu lebih baik saat ini."

@3Lj*** "that is so sick as a parent to do"

@moonsuny*** "Mengambilnya saya bisa mengerti tetapi membakarnya adalah tindakan yang keras, terutama jika orang tersebut membayarnya sendiri. Semua uang yang diperoleh dengan susah payah dibakar habis."

(vvn)