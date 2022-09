MEGHAN Markle sang Duchess of Sussex, lagi-lagi ramai menjadi buah bibir pemberitaan. Kali ini terkait perannya dulu sebagai anggota keluarga kerajaan Inggris yang bekerja untuk kerajaan (royal working member).

Mengutip laporan Page Six, Minggu (25/9/2022) dari buku Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown yang ditulis Valentine Low, Meghan disebut mengeluh karena tak mendapatkan bayaran dari royal tour yang ia jalani.

Dalam buku tersebut, sang penulis mengklaim jika ia mendengar Meghan mengeluh soal bayaran di tengah royal tour pertamanya di musim gugur 2018, sesaat setelah ia menikah dengan Pangeran Harry.

“Saya tak menyangka, saya tidak mendapatkan bayaran untuk ini,” bunyi ucapan Meghan dalam buku tersebut.

Dalam buku “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown,” penulis Valentine Low disebutkan lebih lanjut menulis tentang hal-hal yang membuat mantan aktris tersebut semakin merasa frustasi dengan tuntutan sehari-hari dari tugas kerajaannya.

(Foto: Page Six)

Rasa frustasi Meghan, disebut memuncak ketika ia dan Pangeran Harry memulai tur kerajaan di Australia, Fiji, Tonga, dan Selandia Baru. Tur kerajaan pertama mereka bersama sebagai Duchess dan Duke of Sussex. Valentine menyebut, pada dasarnya Meghan berhasil menampilkan imej positif kepada publik Australia. Pendekatan Meghan yang lebih santai, seperti dengan memberikan hadiah ke keluarga petani, membuat banana bread sendiri, dianggap memberikan angin segar pada imej sosok keluarga kerajaan. Namun, Valentine mengklaim jika sudah di belakang layar maka semua itu akan berbeda. "Tapi behind the scenes, itu adalah cerita yang berbeda," klaim sang penulis. Masih dalam buku yang sama, Valentine sebagai penulis juga menyiratkan tentang dugaan perlakuan kasar Meghan yang meningkat selama tur kerajaan terhadap para staf, terutama orang-orang yang terlibat dengan tim humas dan komunikasi Duke dan Duchess of Sussex.