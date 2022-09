EVENT fashion Milan Fashion Week merupakan salah satu gelaran yang dinanti para fashionista. Milan Fashion Week memang menjadi tempat melihat tren-tren apa yang akan terjadi ke depannya.

Selain fashion yang ditampilkan, salah satu yang juga ditunggu adalah para model. Nah, dalam rangkaian acara ini, Kim Kardashian menjadi salah satu sorotan utama. Bagaimana tidak, dia tampil di peragaan busana Dolce & Gabbana seperti idolanya, Marilyn Monroe.

Usut punya usut, koleksi yang dikenakan Kim merupakan hasil kolaborasi dirinya dengan rumah mode kenamaan dunia tersebut. Makanya, dia begitu bersinar di Milan Fashion Week.

Kim Kardashian mengenakan dress hitam berkilau dengan potongan chic era 60-an. Gaya busana tersebut menjadi salah satu ikon tampilan Marilyn Monroe semasa hidup.

Dress tersebut dipasangkan dengan boots heels hitam dan kalung berukuran besar dengan simbol salib di bagian tengahnya. Anting yang dikenakan pun punya simbol salib, serasi dengan kalungnya. Gaya Kim semakin stunning dengan warna rambut white-blonde yang di-styling klasik. She's so perfect!

Bukan hanya untuk dirinya sendiri, menurut laporan The News, Dolce & Gabbana mempercayai Kim Kardashian untuk menjadi pihak kolaborator di koleksi terbarunya. Artinya, semua koleksi memang hasil kerjasama dengan Kim.

Koleksi SS/23 D&G yang dipamerkan di Milan Fashion Week banyak bermain di potongan korset dan distressed pieces. Aksesori seperti choker 'KIM' juga banyak ditampilkan untuk menyempurnakan look.

Sebelumnya, Kim Kardashian memamerkan satu video di Instagram pribadinya yang memperlihatkan dengan jelas bagaimana dirinya bertransformasi menjadi Marilyn Monroe. "An appetizers before the show #CiaoKim," tulisnya di unggahan itu.

Di video bernuansa hitam putih tersebut, Kim tampil dengan rambut platinum bergaya pendek mengembang khas Monroe. Dia mengambil posisi duduk di kursi limosin mengenakan slinky black lace slip dress rancangan Dolce & Gabbana.

Di scene lain, Kim tampak sedang memakan es krim dengan pakaian seksi yang membuat tampilannya benar-benar outstanding, Kamera demi kamera menyoroti tampilannya, seperti ini bilang 'I'm a queen'.