JAKARTA - Halo Aladiners! Beauty Campaign hadir lagi nih di AladinMall by Mister Aladin! Pasalnya, AladinMall by Mister Aladin ingin Aladiners merawat kulit supaya lebih sehat dan bersinar! Makanya, pada beauty campaign kali ini, Anda bisa mendapatkan berbagai produk makeup dan skincare dengan diskon hingga 50%!

Wah, seru banget, kan? Makanya, mumpung diskonnya masih ada, buruan diborong! Produknya juga beragam. Mulai dari Cetaphil, Ovale, Holika Holika, Bourjois, dan masih banyak lagi.

Rekomendasi produk yang bisa Anda miliki di diskon Beauty Campaign

Cetaphil Gentle Skin Cleanser 59ml

Cetaphil Gentle Skin Cleanser 59ml merupakan pembersih wajah yang diformulasikan sebagai pengganti sabun untuk kulit kering, normal, kombinasi dan berjerawat. Formula hypoallergenic yang lembut dan efektif mampu membersihkan sekaligus melembapkan kulit. Miiki produk ini seharga Rp59.000 saja.

Ovale Facial Mask Powder Mutiara Sachet 15gr

Ovale Facial Mask Powder Mutiara Sachet 15gr dapat membantu membersihkan, menjaga kekencangan, dan membantu mengangkat sel kulit mati. Diperkaya dengan Vitamin B3 serta Ekstrak Mutiara. Kulit wajah terasa segar, lembut, dan tampak cerah berseri. Miliki produk ini seharga Rp8.500 saja.

Holika Holika Piece Matching Nails Lacquer BR02 Camel Angora

Holika Holika Piece Matching Nails Lacquer BR02 Camel Angora merupakan cat kuku yang sangat berpigmen dan tahan lama yang hadir dalam berbagai warna dan sentuhan akhir sesuai dengan kebutuhan Anda. Miliki produk ini seharga Rp30.000 saja.

Rouge Edition 12 Hours 31 Beige Shooting

Rouge Edition 12 Hours 31 Beige Shooting memiliki hasil akhir satin dan melembabkan hingga 10 jam. Nyaman dipakai, ringan, teksturnya nyaman. Tersedia dalam berbagai pilihan warna. Miliki produk ini seharga Rp107.250 saja.

Manfaat beli produk makeup dan skincare di AladinMall by Mister Aladin

Anda tidak perlu khawatir akan keaslian produk kalau beli skincare maupun makeup di AladinMall by Mister Aladin. Pasalnya, semua barang dijual langsung oleh official store. Selain itu, harganya pun jadi super hemat karena banyak diskon menarik setiap harinya!

Selain bisa dapat diskon hingga 50%, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga gratis ongkir ke seluruh Indonesia!

Selain bisa mendapatkan diskon hingga 50% dalam Beauty Campaign, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!

Tak hanya itu, AladinMall by Mister Aladin juga mengadakan Flash Sale setiap minggunya serta Promo Weekend Deals yang berlangsung setiap Jumat-Minggu.Makanya, pantengin terus website https://aladinmall.misteraladin.com/ atau aplikasi Mister Aladin yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Siapa tahu, minggu ini ada Flash Sale atau Promo Weekend Deals dari brand favorit Anda!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.

(amj)