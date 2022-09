Setelah dua tahun tidak diselenggarakan karena pandemi Covid-19, kini Summarecon Mall Bekasi kembali menghadirkan event kuliner yang ditunggu-tunggu, yaitu Pasar Senggol untuk yang ketujuh kalinya. Dengan mengusung tema #PASENGisBACK, Pasar Senggol akan berlangsung mulai dari 23 September hingga 23 Oktober 2022 mendatang.

Bertempat di area parkir barat The Downtown Walk, Pasar Senggol dibuka setiap Senin - Kamis (16.00 - 22.00 WIB) Jumat (16.00 - 23.00 WIB) Sabtu dan Hari Libur Nasional (11.00 - 23.00 WIB) dan Minggu (11.00 - 22.00 WIB). Selama 31 hari kedepan, Pasar Senggol hadir dengan menawarkan berbagai menu Wisata Kuliner, Penampilan Musisi Ternama, Wahana Permainan Pasar Malam, Dance & Beatbox Competition, Live Acoustic & DJ Performance hingga Live Cooking Demo.

Ugi Cahyono selaku Center Director Summarecon Mall Bekasi mengatakan, “kami bersyukur dengan kondisi saat ini di mana kondisi Pandemi semakin terkendali sehingga Pasar Senggol bisa kembali menyapa para pengunjung. Selain mengobati kerinduan, kami berharap kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk menggiatkan kembali bisnis UMKM yang terdampak selama pandemi sehingga bisa berangsur-angsur membaik.”

Selama pelaksanaan, lanjutnya, protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak, memakai masker serta mencuci tangan. Pengunjung juga wajib scan Peduli Lindungi sebelum memasuki area Pasar Senggol dengan syarat berstatus hijau yaitu vaksin lengkap dan Booster.

Wisata Kuliner dan Permainan Pasar Malam

Dengan luas area 7.300 m2, kemeriahan khas pasar malam dapat terasa saat pengunjung memasuki area Pasar Senggol dengan dekorasi booth bertema rustic industrial modern dan menggunakan kombinasi warna-warni kekinian yang instagrammable untuk berswafoto. Hiasan lampu gantung, motif-motif tenda yang unik dan tersedianya area tempat duduk membuat para pengunjung akan semakin nyaman menghabiskan waktu di Pasar Senggol.

Para pengunjung dapat berkeliling untuk berburu lebih dari 1000 menu makanan dari 81 Tenant yang terbagi dalam 3 area, yaitu 48 Booth Tenant, 5 Food Truck dan 28 Tenant Gerobakan. Lebih dari 23 UMKM Bekasi dan sekitarnya ikut berpartisipasi dalam rangkaian Pasar Senggol tahun ini.

Beragam menu kekinian hadir dalam rangkaian tahun ini seperti Japanese Souffle Pancake dari Pan & Cake, Chicken Steak Teppanyaki, Baby Crab, Pretty Patty, Pentol Ceker Begal, Biggo Stick dan beragam menu favorit di area booth seperti olahan ikan, ayam dan cumi dari Sambel Bakar Halilintar, menu bebek legendaris dari Bebek Sinjay, Kepak Madu Ma’cik, Nasi Tutug Oncom Pasundan, Es Durian Iko Gantinyo dan menu favorit lainnya.

Terdapat area 5 Food Truck Tenant diantaranya Western Hotdog, Squidmore, Nasi Goreng Digado, Mami Drink House dan Fruity. Pengunjung juga bisa temukan menu lainnya di area 28 Tenant Gerobakan dengan beragam varian jajanan seperti Sate Maranggi & Gulai Iga Marika, Pisang Keju Bandung 313, Bakso & Sosis Bakar Maknyoosee, Lumpia Basah Bandung, Tahu Tibalik (Opieun), Baklor Unyil dan masih banyak lagi.

Keseruan lainnya yang paling ditunggu dari Pasar Senggol adalah wahana permainan khas pasar malam diantaranya Bianglala, Kincir Kecil, Kora - Kora, Carousel/Komidi Putar, Ombak Banyu, Water Ball, Hand Boat, Ontang - Anting, I-Robot, Kereta Mini & Jumbo dengan harga tiket mulai Rp20.000 - Rp25.000.

Selain itu pengunjung juga bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dengan bermain di area permainan lainnya seperti Magic Bites, Carnival Games, Battery Bike, Inflatable Lollipop dan lain-lain dengan harga tiket mulai Rp30.000 - Rp35.000. Film layar tancap juga dihadirkan setiap pukul 19.00 WIB di area tenda.

Untuk bertransaksi di Pasar Senggol, pengunjung dapat mengisi kartu top up di setiap booth kuliner maupun area permainan. Kartu top up ini selanjutnya dapat di-refund atau disimpan untuk digunakan kembali di area makan Summarecon Mal Bekasi yaitu Bekasi Food City dan The Food Temptation. Pilihan pembayaran lain adalah dengan menggunakan dompet digital.

Penampilan Band Ternama dan Kompetisi Social Media

Penampilan spesial dari musisi ternama Indonesia menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh para pengunjung. Band yang turut meramaikan Pasar Senggol kali ini diantaranya ada HIVI! pada 7 Oktober 2022 dan VIERRATALE pada 21 Oktober 2022 setiap pukul 19.00 WIB di panggung utama The Downtown Walk.

Selain itu pengunjung juga bisa menikmati hiburan Live Acoustic Performance dan DJ Performance setiap harinya untuk menemani wisata kuliner di Pasar Senggol. Penampilan School Performance dari berbagai sekolah di Bekasi dan sekitarnya. Para pengunjung juga dapat mengikuti Live Cooking Demo by Harris Hotel Bekasi pada 1 Oktober 2022 (pukul 17.00 WIB).

Kemeriahan semakin bertambah dengan adanya Beatbox Competition pada 2 September 2022 dan Dance Competition pada 16 & 23 September 2022 pukul 15.00 WIB. Setiap peserta yang mengikuti kompetisi tersebut dapat menunjukkan bakat mereka masing-masing dengan total hadiah jutaan rupiah.

Selain itu pengunjung juga dapat mengikuti “#PASENGisBACK Reels & TikTok Video Challenge” yang berhadiahkan smartphone Samsung A33, Airpods Gen 3 dan jam tangan G-Shock serta hadiah tambahan voucher belanja SMB masing-masing senilai Rp500.000, dengan cara meng-upload video kreasi terbaik di Instagram dan juga TikTok.

Bagi pengunjung yang hobi fotografi juga bisa mengikuti “#PASENGisBACK Photo Contest” di Instagram dan bisa mendapatkan kesempatan hadiah voucher belanja SMB senilai total Rp4 juta yang pemenangnya diumumkan setiap minggu. Untuk informasi lebih lanjut, follow akun Instagram @summareconmal.bekasi dan TikTok @summareconmallbekasi.

