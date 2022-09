ALDIRA Chena dulu sempat menghebohkan dunia hiburan karena terseret kasus prostitusi online. Di balik masalah yang dulu menyeretnya, wanita yang dijuluki Barbie Medan ini seorang selebgram dengan jumlah pengikut mencapai 1,5 juta.

Selain menjadi selebgram, Si Barbie Medan ini juga merupakan brand ambassador untuk beberapa merek produk kecantikan. Berkat paras cantik dan tubuh seksinya, Ia mulai terkenal sebagai selebgram asal Medan.

Selain itu, Aldira Chena kini juga sudah memiliki satu orang anak perempuan yang diberi nama Beverly. Tak heran netizen mulai menjulukinya sebagai hot mom.

Seperti apa? Berikut 7 potret terbaru Aldira Chena yang dirangkum dari akun Instagram miliknya @aldirachena94, Senin (26/9/2022).

1. Mendapat banyak pujian

Potret pertama ada penampilan cantik dan anggun Aldira Chena berbalut gaun warna hitam. Gaun tersebut memiliki model halter neck atau tali leher dengan potongan terbuka pada bagian dada. Hal ini membuat penampilan Aldira Chena terlihat begitu seksi yang membuat netizen terpana.

“CANTIKNYA MAMI BABY DEV,” puji @bel**

"Very beautiful & sexy," tutur @ngurah.ira***

"mamah muda .... 😍😍😍😍," kata @dealermitsubi***

"Hot mom," timpal @kybad***

2. Pose manis

Sambil memperlihatkan suasana dari tempat fotonya, Aldira juga menunjukan kulit putih dan mulusnya kepada pengikutnya. Memiliki tubuh mulus sudah pasti membutuhkan materi yang cukup banyak.

3. Memesona dengan kaki jenjang

Mengenakan celana pendek merupakan pilihan yang tepat jika ingin terlihat memiliki kaki yang jenjang. Hal ini dilakukan oleh Si Barbie Medan dengan memadukan atasan crop top.

4. Busana electric blue

Saat mengunjungi tempat liburan di luar ruangan, mengenakan busana yang sederhana dan tidak tebal lebih baik dipilih. Kali ini, Ia mengenakan crop tank top berwarna electric blue dengan bawahan kulot yang didominasi warna biru juga.

5. Body goals





Menunjukkan tubuh ideal dengan dress ketat membuat dirinya terlihat seksi. Ditambah lagi dress memiliki model off shoulder atau memperlihatkan bahu, aura seksi Aldira Chena kian terpancar. Selain seksi, high heels yang memiliki aksen pita dengan dress transparan memberi kesan elegan penampilannya.

"You are so sexy," kata @shakeelsha***

6. Hot dan modis!





Selanjutnya ada gaya seksi dan modis Aldira Chena mengenakan bra bandeau berwarna coklat susu yang dipadukan dengan celana kulot warna senada. Tampilannya semakin seksi dengan rambut panjang bergelombang yang dibiarkan tergerai. Sementara, memakai kacamata membuat gaya Aldira Chena semakin stylish.

"Baby bev udah besar momy ea gk berubah ttp jah cantik😍," ujar @dantida***

"yaa ampun mommy🔥❤️😍," kata @andrejulio***

7. Seksi dengan baju renang

Tak mengenakan bikini saat berenang, Aldira memilih mengenakan baju renang biasa namun tak kalah seksi. Baju keluaran merek ternama ini dipakai dirinya dan dipadukan dengan kacamata hitam.