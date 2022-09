PANGGUNG salah satu pekan mode bergengsi di dunia, New York Fashion Week (NYFW) 2023 ikut menampilkan karya apik dari enam desainer Indonesia.

Vivi Zubedi, Coreta Louise, Kimberly Tandra for Suedeson, Heaven Lights, Alleira Carys Care X AMERO Jewellery, dan SPOUS by Priyo Oktaviano. Enam desainer lokal yang tergabung dalam Indonesia Now tersebut, berhasil pukau New York Fashion Week 2023 karena dinilai memberi napas baru dalam keindahan wastra Nusantara lewat cutting, siluet, dan permainan pattern Batik yang sangat modern.

Jadi penasaran kan seperti apa koleksi keenam desainer Indonesia Now yang tampil di Spring Studios New York Fashion Week 2023? Mari simak enam ulasan singkat koleksinya di bawah ini, Selasa (27/9/2022).

1. Vivi Zubedi: Menyajikan koleksi cantik dengan menonjolkan kain Sasirangan khas Banjarbaru, Kalimantan Selatan bernuansa kontemporer. Gelaran runway NYFW 2023, Vivi berkolaborasi dengan Dekranasda Banjarbaru untuk memciptakan kain Sasirangan tersebut. Material kain Sasirangan, dia olah menjadi stunning dress. Tak hanya itu, Vivi membut koleksi structured hat dan beberapa item fashion yang menonjolkan color palette yang indah.

2. Coreta Louise: Kali ini Coreta mengusung koleksi Sea Reflection yang terinspirasi dari kecantikan laut Bunaken, salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Coreta menuangkannya ke material fashion yang sangat indah. Kesan leisure terasa sekali di koleksi yang banyak memainkan material dobby cotton dan ATBM silk yang memperkuat kesan laut

3. Suedeson by Kimberly Tandra: Tampilan ready to wear untuk wanita kuat dan dinamis coba ditampilan Kimberley di koleksi terbarunya, dengan memperlihatkan garis cutting dan dan siluet yang chic namun juga berstruktur. Kombinasi kesan modern dan sentuhan klasik di koleksi Suedeson by Kimberly Tandra lewat pattern bunga yang terbuat dari batik. Bunga yang dipilih sebagai motif Batik pun tak sembarang yaitu Anggrek Bulan dan Tanimbar yang melambangkan keindahan Indonesia. (Foto: Dok. Istimewa) 4. Heaven Lights: Kali pertama Heaven Lights tampil di New York Fashion Week, lini modest fashion ini menghadirkan koleksi bersiluet simplicity namun tetap cantik. Permainan layering dan juga motif yang sedikit bold membuat koleksinya semakin memukau mata yang melihat. (Foto: Dok. Istimewa) 5. Alleira Carys Care X AMERO Jewellery: Alleria Batik membawa koleksi kolaborasi dengan Carys Mihardja bertema 'Paradise' untuk NYFW 2023. Lewat koleksi ini, Alleira ingin memberitahu dunia bahwa Indonesia punya segudang harta karun yang teramat indah dan itu dituangkan dalam hand-painted yang dibuat oleh anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya itu, untuk mempertegas tema koleksi, Alleria Batik berkolaborasi juga dengan AMERO Jewellery untuk perhiasan yang dikenakan model. Di koleksi NYFW 2023 ini, AMERO Jewellery membawa koleksi 'Lavano - Borobudur Series'. (Foto: Dok. Istimewa) 6. Priyo Oktaviano: Mejeng di panggung runway NYFW 2023 dengan second line-nya, SPOUS. Koleksi yang dia pamerkan di ajang pekan mode internasional itu menonjolkan keindahan Indonesia lewat warna yang super vibrant dan cuttingan modern. Neon gender-friendly memberi kesan fresh yang mengejutkan. Â (Foto: Dok. Istimewa)