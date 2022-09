SUDAH sangat familiar terdengar selama ini, betapa pentingnya untuk mengonsumsi makanan bernutrisi, demi kesehatan tubuh yang juga akhirnya berdampak pada kesehatan mental.

Namun mungkin masih terlewat oleh sebagian banyak orang awam, bagaimana makanan bernutrisi yang sudah dikonsumsi tersebut bisa masuk dan terserap dengan baik oleh tubuh.

Tahukah Anda, ternyata ada kombinasi dari beberapa makanna yang bisa membantu tubuh menyerap vitamin dan antioksidan dengan cara yang lebih baik. Simak penjelasannya di bawah ini, sebagaimna direkomendasikan oleh ahli gizi Lovneet Batra, disadur dari NDTV Food, Selasa (27/9/2022).

1. Pisang dan yoghurt: Kombinasi satu ini adalah pertemuan prebiotik dan probiotik. Pisang kaya kalium yang dikombinasikan dengan makanan berprotein tinggi, seperti yoghurt bisa membantu pertumbuhan otot. Pisang juga kaya akan inulin, yakni prebiotik yang membantu untuk meningkatkan kesehatan usus dan meningkatkan kapasitas tubuh untuk menyerap kalsium dalam yoghurt.

2. Jamur dan biji wijen: Nah kalau kombinasi yang ini adalah untuk vitamin D dan kalsium, diketahui kombinasi antara vitamin dan mineral dengan jamur dan biji wijen bisa meningkatkan kekuatan tulang. Keduanya bekerja sama karena bentuk vitamin D aktif yang ada, bekerja untuk meningkatkan penyerapan kalsium makanan di usus

3. Lemon dan sayuran berdaun hijau: Kombinasi antara buah lemon dan sayuran hijau adalah untuk untuk vitamin C dan zat besi. Zat besi nabati disebut perlu sedikit ditingkatkan dengan dikombinasikan dengan sumber vitamin C agar penyerapanbta optimal. Vitamin C membantu mengubah zat besi menjadi bentuk yang lebih mudah diserap tubuh.

4. Zaitun dan bayam: Kombinasi makanan untuk lemak sehat dan vitamin A. Dikatakan bahwa sudah terbukti jika memasak bayam dan menyajikannya dengan sedikit minyak zaitun, bisa meningkatkan penyerapan fotokimiawi oleh tubuh.

5. Almond dan jeruk: Duo satu ini untuk asupan vitamin E dan vitamin C. Kedua vitamin yang sama-sama penting untuk kekebalan tubuh. Dengan memasukkan vitamin C dan E dalam rutinitas asupan harian, maka kita menutrisi kulit dengan antioksidan untuk mempertahankan diri dari kerusakan akibat radikal. bebas. Sementara Vitamin E juga membantu pembentukan sel darah merah, dan vitamin C mempercepat penyembuhan luka loh!

