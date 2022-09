BUNGA teratai merupakan tanaman yang hidup di atas air. Indonesia sendiri memiliki teratai yang terkenal, seperti yang ada di Istana Bogor. Tapi, siapa sangka teratai juga bisa dikonsumsi.

Tapi, bukan daunnya yang dikonsumsi, melainkan akarnya. Manfaat akar teratai atau lotus root nyatanya juga baik untuk kesehatan tubuh.

Akar teratai kaya akan beberapa vitamin dan mineral, sekaligus bisa menjadi sumber karbohidrat dan serat yang sehat. Bahan makanan tersebut juga sudah populer, contohnya di Jepang atau Korea. Rasa akar teratai agak manis dan ringan, dengan tekstur renyah.

Lantas, apa saja manfaat akar teratai untuk kesehatan? Berikut penjabarannya, seperti dilansir dari KlikDokter.

Berdasarkan informasi nutrisi oleh US Department of Agriculture, setengah cangkir akar teratai rebus seberat 60 gram menyediakan nutrisi sebagai berikut:

Kalori: 40

Natrium: 27 mg

Karbohidrat: 9,6 gram

Serat: 1,9 gram

Gula: 0,3 gram

Protein: 1 gram

Vitamin C: 16,4 mg

Vitamin B: 0,2 mg

Indeks glikemik (GI) akar teratai adalah 33 dan beban glikemiknya 3. Artinya, akar teratai termasuk makanan dengan GI rendah dan cenderung aman dikonsumsi penderita diabetes.

Lotus root juga memiliki beberapa kandungan mineral lainnya, seperti kalium, kalsium, magnesium, besi, fosfor, dan kolin. Berikut beberapa khasiat akar teratai untuk kesehatan tubuh kita:

1. Mendukung Kesehatan Jantung

Akar teratai memiliki nutrisi yang dapat mendukung kesehatan jantung, yaitu potassium atau kalium. Menurut US National Institutes of Health Office of Dietary Supplements, ½ cangkir akar teratai rebus memiliki 218 miligram potassium. Jumlah ini dapat memenuhi 5-10 persen kebutuhan harian.

Kandungan kalium akar teratai juga dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Selain itu, vitamin C dan folat di dalamnya penting untuk mencegah penyakit jantung.

2. Melancarkan Pencernaan

Manfaat akar teratai selanjutnya adalah membantu melancarkan pencernaan. Akar teratai memiliki kandungan serat yang cukup tinggi. Serat dapat membantu melunakkan tinja sehingga BAB lebih mudah.

Setengah cangkir akar teratai matang menyediakan hampir 2 gram serat. Jumlah ini dapat membantu mencukupi kebutuhan serat harian kamu. Bagi kamu yang punya gangguan pencernaan seperti penyakit asam lambung, akar teratai untuk asam lambung belum bisa dipastikan dapat menjadi pengobatan.

“Akar teratai yang sudah difermentasi berpotensi memperbaiki mukosa pencernaan yang rusak, karena ada efek antioksidan dan antiperadangan," tutur dr. Dyah Novita Anggraini.

3. Mengurangi Risiko Cacat Lahir Manfaat akar teratai untuk ibu hamil juga ada, lho! Akar teratai mengandung folat (vitamin B9), kolin, zat besi, dan kalsium yang bermanfaat untuk bumil dan janin. Golongan usia subur disarankan untuk mendapatkan asupan folat yang cukup untuk mencegah cacat bawaan, termasuk cacat tabung saraf yang dapat terjadi pada awal kehamilan. Kalau ingin mengonsumsi akar teratai atau produk olahannya saat hamil, sebaiknya konsultasi dengan dokter kandungan sebelumnya. 4. Meredakan Hay Fever (Rhinitis Alergi) Penelitian dalam jurnal Food and Agricultural Immunology membuktikan, manfaat bubuk akar teratai atau lotus root powder dapat membantu meringankan gejala rhinitis alergi pada tikus. Studi tersebut menunjukkan, akar teratai memiliki efek antiinflamasi yang langsung dapat mengurangi kemerahan dan rambut rontok sebagai respons terhadap alergen. Namun, manfaat akar teratai untuk rhinitis alergi belum bisa dipastikan dan perlu diteliti lebih lanjut pada manusia. Tips Mengonsumsi Akar Teratai Ingin coba makan lotus root? Bahan makanan ini mudah untuk diolah, kok! Kamu bisa menambahkan akar teratai ke dalam sayur sup, menggorengnya, atau dijadikan acar. Proses penggorengan mungkin dapat mengurangi nutrisinya. Sebelum diolah, bilas kulit luar akar teratai di bawah air mengalir. Kemudian, buang kulit luarnya dan potong akarnya menjadi kubus atau irisan tipis. Simpan akar teratai di lemari es jika kamu belum ingin menggunakannya. Selain itu, kamu juga bisa membilas irisan akar teratai dengan cuka atau jus lemon sebelum dimasak untuk mencegahnya menjadi kecokelatan. Bagi kamu yang punya riwayat alergi, hati-hati dalam mengonsumsi akar teratai. “Alergi akar teratai bisa saja terjadi meskipun jarang. Pada, beberapa orang yang sensitif, bisa terkena alergi akar teratai,” tutur dokter Dyah Novita. Jika kamu mengalami alergi seperti kemerahan di kulit, gatal, atau reaksi alergi lainnya, segera hentikan konsumsi lotus root. Konsultasi dengan dokter untuk mengetahui penanganan yang tepat.