Tirta Mandira Hudhi atau yang akrab disapa dr. Tirta, selain dikenal sebagai seorang dokter, juga sudah dikenal luas sebagai pengusaha bisnis cuci sepatu.

Meskipun berprofesi sebagai seorang dokter, dr. Tirta kerap kali membuat video mengenai informasi umum loh! Seperti segmen challenge, #Ngopeng, #InfoCipeng, #TirtaGowes, #SuaraTirta hingga #BolaTirta. Salah satunya di dalamnya, terkait maraknya kasus penipuan jual beli sepatu online membuat dr. Tirta membuat video berisi informasi atau tips agar tidak mudah kena tipu oleh oknum penjual sepatu yang tidak bertanggung jawab.

Bagaimana tips belanja online agar tak jadi korban penipuan?Melalui segmen #InfoCipeng, berikut paparan singkat lima tips agar terhindar dari penipuan online ala dr. Tirta, Rabu (28/9/2022).

1. Menentukan target sepatu yang akan diambil dengan melihat rilisan sepatu terbaru pada katalog atau laman majalah sneakers. Cari info terlebih dahulu tentang sepatu yang akan dibeli supaya lebih paham.

2. Tentukan online store yang akan jadi tempat membeli sepatu. Apakah dari reseller, retailer, atau e-commerce. Pastikan cari reseller terpercaya yang mau melakukan rekber (sistem pembayaran melalui pihak ketiga).

3. Tanya dan minta informasi kepada komunitas, atau hadiri festival sneakers.

4. Jangan terpengaruh dengan steal deal palsu yang too good to be true. Jangan gelap mata dengan harga murah yang ditawarkan untuk sebuah sepatu yang sebetulnya memiliki harga yang jauh lebih mahal dari yang dditawarkan.

5. Pilih jasa PO yang terpercaya: Asal kita teliti dan mau cari tahu lebih dalam tentang sepatu yang akan dibeli, makan penipu tidak akan bisa mengelabui.

Buat yang penasaran dengan penjelasan lebih detail dari dr. Tirta, langsung saja cek videonya hanya di YouTube Channel Tirta PengPengPeng!

