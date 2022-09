JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo merayakan hari ulang tahunnya bersama keluarga tercinta. Hary membagikan momen kebersamaan itu pada akun Instagram miliknya.

"Senin, 26 September 2022: Merayakan ulang tahun dengan keluarga tercinta," ujar Hary, Rabu (28/09/2022). "Terima kasih kepada Tuhan atas semua berkat-Nya," imbuhnya.

Sontak postingan tersebut mendapatkan reaksi netizen. Mereka mengucapkan selamat ulang tahun kepada Hary. "HBD Pak Hary, wish you all the best," ujar akun iwan_khaka.

Komentar senada juga dituliskan akun kikikosasih, "Happy birthday Pak GBU," tulisnya.

