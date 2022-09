BEBERAPA tahun belakangan ini, dunia industri modest fashion di Indonesia berkembang sangat pesat. Banyak desainer yang mengeluarkan koleksi busana Muslim dan modest wear dengan desain yang lebih kekinian dan modis.

Makin banyaknya pagelaran busana Muslim di Indonesia, juga jadi salah satu penanda bahwa industri mode fesyen Muslim ini semakin maju dan banyak peminat. Apalagi mengingat, Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim.

Contohnya yang terbaru, Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST) yang masuk dalam rangkaian gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2022. National Chairman Indonesian Fashion Chamber (IFC) Ali Charisma berharap gelaran ISEF 2022 bisa menggenjot dunia industri modest fashion Indonesia ke kancah internasional.

“Kami dari asosiasi juga pemerintah ingin menemukan ramuan pas untuk mempromosikan modest fashion Indonesia. Dan akan kami jalani secara organik," ujar Ali Kharisma dalam konferensi pers baru-baru ini.

“Untuk modelnya sendiri kita menghadirkan ready to wear collection, baju kasual, baju kerja. Ada baju syari'i dan evening. Kami kelompokkan ke dalam beberapa tema," lanjutnya.

Sederet nama desainer busana Muslim ternama Tanah Air, baik yang sudah senior atau pun masih junior, siap memamerkan koleksi terbarunya. Mulai dari Tuty Adib, NURZAHRA, Hannie Hananto, Dian Pelangi,kami, Kursien Karzai,Barli Asmara , Wignyo, ZM by Zaskia Mecca, L by Laudya Cynthia Bella, Jenna & Kaia, Jenahara, Nada Puspita, KHANAAN, Irna Mutiara, Ayu Dyah Andari, JAWHARA Syari, Dian Risty, NY by Novita Yunus dan Itang Yunasz.

IN2MOTIONFEST sendiri, merupakan wujud kolaborasi antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Asosiasi Indonesian Fashion Chamber, serta lembaga terkait lainnya. Siap digelar pada 5-9 Oktober 2022 di Jakarta Convention Center (JCC). Rangkaian kegiatannya sendiri mulai dari pameran dagang berstandar internasional sebagai etalase produk-produk muslim Indonesia yang inovatif, pagelaran busana, kompetisi, talkshow, business matching, dan konferensi pers. Nantinya acara ini juga akan dimeriahkan oleh desainer internasional dari Malaysia, Thailand dan Prancis yang diharapkan dapat berkolaborasi dengan merek lokal Indonesia. Sementara itu, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Ita Rulina, mengatakan IN2MOTIONFEST jadi upaya bersama untuk mendorong sektor industri halal Indonesia khususnya di sektor modest fashion agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. "Kami berharap IN2MOTIONFEST yang mengedepankan penggunaan wastra nusantara dan kain lokal, akan menjadi pengungkit sektor fashion Indonesia dengan keterlibatan aktif para aktor di setiap lini ekosistem fashion dari hulu ke hilir," tutup Ita.