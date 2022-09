FASHION show 'Basundari' by Ayu Dyah Andari X Batik Trusmi berlangsung meriah. Banyak selebriti papan atas ikut berlenggak-lenggok sebagai muse di runway dengan karakternya masing-masing.

Berdasarkan pantauan langsung MNC Portal, banyak artis menjadi muse untuk fashion Show 'Basundari' yang dihelat di Ballroom Hotel Intercontinental Pondok Indah Jakarta, Jumat (30/9/2022) tersebut. Nama seperti El Rumi, Marsha Aruan, Chintami Atmanegara, Ussy Sulistiawaty, hingga pasangan romantis Roger Danuarta dan Cut Meyriska tampil memukau bak model profesional.

Banyak tepuk tangan diberikan untuk para selebriti ketika muncul pertama kali di runway. Apalagi saat Ussy keluar, sorak-sorai tamu undangan lantang terdengar seraya ponsel merekam aksi istri Andhika Pratama tersebut.

Mau lihat keseruan para selebriti ini tampil layaknya model profesional di fashion show 'Basundari' by Ayu Dyah Andari X Batik Trusmi? Berikut potret dan ulasannya:

1. Marsha Aruan





Marsha Aruan menjadi penampilan muse pertama di runway 'Basundari'. Dia tampil stunning mengenakan outfit young but pretty dengan nuansa hijau. Cardigan four-pocket di-styling edgy dengan paduan full pattern pants yang pretty. Gayanya keren banget saat di runway!

2. El Rumi





Karakter cool yang melekat kuat di El Rumi terbawa sampai di runway. Anak kedua dari pasangan Maia Estianty dan Ahmad Dhani ini menunjukkan kharismanya yang luar biasa di balik bomber jacket motif batik Mega Mendung hijau yang super keren.

3. Asila Maisa





Anak Ramzi dan Avi Basalamah tersebut tampil sangat stunning mengenakan outfit fresh bernuansa fuschia dan hijau terang. Rambut keritingnya yang sehat memberi poin plus dari tampilannya di 'Basundari' ini. Bahkan, ada satu momen saat Asila Maisa berjalan, dia melihat ke arah kamera dan melepaskan pose 'kiss bye' yang super kece. The next super model sih ini mah!

4. Roger Danuarta dan Cut Meyriska





Pasangan suami istri ini tampil kompak dengan pakaian bernuansa biru. Roger mengenakan outfit yang menonjolkan material denim, sedangkan Cut Meyriska tampil anggun dengan dress berpita besar pada bagian leher. Kompak sekali pasangan muda idola masyarakat ini.

5. Ussy Sulistiawaty

Ussy Sulistiawaty tampil bak 'rock star'. Dia keluar dari backstage dan mulai bergaya ala model mengenakan pakaian bernuansa biru-putih. Item fashion yang dikenakan condong ke arah semi formal dengan cardigan oversized dipadukan dengan same pattern pants. Turtleneck putih sebagai inner menjadi penenang dari item fashion lainnya. 6. Chintami Atmanegara

Aktris senior satu ini jangan diragukan lagi aura bintangnya. Chintia memperlihatkan karakter anggun berwibawa, namun tetap memiliki sisi fun dan glamour. Di tengah runway, Chintami berpose layaknya patung dengan permainan tangan yang lentik. Gaun birunya benar-benar memikat! 7. Melly Goeslaw

Teh Melly, sapaan akrabnya, pun hadir di runway 'Basundari'. Tak seperti selebriti lainnya, dia di momen tersebut berlenggak-lenggok seraya melantunkan suara merdu. Melly tampil super cantik mengenakan gaun merah muda dengan tulle-material sebagai pemanis pakaiannya. Tubuh kurusnya bikin pangling penonton yang hadir. Tak hanya selebriti di atas saja yang hadir di fashion show 'Basundari' by Ayu Dyah Andari X Batik Trusmi. Sejatinya, total ada 40 muse meriahkan pagelaran fashion tersebut. Mereka di antaranya Marsha Aruan, Sahila Hisyam, Asila Maisa, El Rumi, Rizky Nazar, Rizkina Nazar, Moza Wahyu, Hans Vigoro, Nesa Aqila, Vira Soto, Tiqasya, Indah Nada Puspita, Hamidah Rachmayanti, Irvan Farhad, Jess Amalia, Cut Meyriska, Roger Danuarta, Sandrinna Skornicki, Dewi Bamsoet, Indah Suryadharma Ali, Rizky Ananda Musa, Sarah Sofyan, Chintami Atmanegara, Eddies Adelia, Annisa Trihapsari, Fenita Arie, Marini Zumarnis, Aulia Sarah, dan Ussy Sulistiawaty.