PENYANYI muda berbakat asal Filipina, Andreah akan turut menghibur para penggemar band asal Irlandia, The Script, yang akan tampil nanti malam, di Istora Senayan, Jakarta. Meski telah beberapa kali menjadi pembuka konser tur The Script, dia ternyata pertama kali manggung di Indonesia.

Meski begitu, Andreah mengaku antusias, pasalnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang menurutnya memiliki penduduk yang sangat ramah. Tak hanya itu, gadis berusia 20 tahun ini ternyata jatuh cinta dengan beberapa makanan khas Indonesia.

“Meskipun sejujurnya gugup karena baru pertama kali tampil di Indonesia, aku sangat antusias. Karena orang Indonesia sangat ramah. Makanannya juga enak-enak, seperti sate dan rendang,” ujar Andreah, saat diwawancara di Hotel Double Tree Hilton, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, (30/9/2022).

BACA JUGA : Hebohnya Titi Kamal dan Christian Sugiono Mukbang Nasi Padang, Sampai Berebutan Rendang!

BACA JUGA : Pertama Kali Kunjungi Indonesia, Mesut Ozil Langsung Kepincut Rendang: Enak Sekali

Bicara soal makanan, gadis keturunan Irlandia, Thailand, dan Filipina ini ternyata menyukai makanan-makanan pedas. Meski telah mencoba dan menyukai rendang dan sate, menurutnya, makanan Indonesia masih kalah pedas dengan makanan Thailand.

“Indonesia punya makanan yang berbeda dengan Thailand. Makanan di Thailand menurutku sangat sangat pedas. Menurutku beberapa makanan di Indonesia cukup pedas, tapi tidak sepedas makanan-makanan di Thailand,” ungkapnya.

Baca Juga: Masyarakat Depok Terbantu BLT BBM

Meski begitu, Andreah mengaku sangat menikmati kunjungannya di Indonesia sebelum tampil sebagai pembuka dalam konser tur The Script di Jakarta dan di Bandung. Meskipun menurutnya cuaca di Indonesia cukup panas, Andreah menyebut bahwa masih bisa beradapatsi dengan cuaca di Indonesia.

“Cuaca di Indonesia cukup panas, tapi memang mirip seperti musim panas di Filipina dan Irlandia,” katanya.

Sebagai informasi, Andreah akan membawakan beberapa lagu miliknya untuk membuka konser tur The Script nanti malam. Diantaranya yakni, ‘Let Me Go Easy’, ‘Best Friend’, ‘So Far Away’, ‘You’, dan dua lagu yang masih dirahasiakan.*

The Script akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam konser tur The Script bertajuk Greatest Hits Tour 2022 yang akan digelar nanti malam, 30 September dan 1 Oktober 2022 di Istora Senayan Jakarta.*