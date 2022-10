SELAIN busana, gelaran London Fashion Week 2022 di 8 Northumberland Avenue, London, Inggris juga menampilkan makeup yang bakal menjadi tren. Salah satunya adalah yang ditunjukan oleh Wearing Klamby.

Enam riasan terbaru ini adalah Winged White Liner, Soft Smokey Brown, Rose Gold Pearl, Intense Blush, Classic Foxy, dan Monroe Vibes. Masing-masing tampilan sudah disesuaikan dengan kebutuhan perempuan Indonesia yang hanya untuk panggung pertunjukan tapi juga kegiatan sehari-hari.

Riasan dengan tema Fall Breeze and Autumn Leaves ini juga masuk dalam London Fashion Week Spring/Summer 2023 dengan kategori The Best Hair and Makeup Looks of the Season dari Allure, media publikasi global terkemuka dalam jurnalisme kecantikan. Berikut ini adalah 6 tampilan riasan tersebut yang bekerja sama dengan makeup artist profesional Nanath Nadia seperti dilansir dari siaran pers Wardah.

Winged White Liner

Ini merupakan riasan dengan tampilan yang lembut, kalem tapi tetap ikonik dengan penggunaan warna cokelat pada eyeshadow dan putih untuk eyeliner yang membuat mata terlihat lebih cerah. Selain itu, warna merah muda dari lip krim juga membuat wajah terlihat segar.

Soft Smokey Brown

Riasan ini cocok digunakan untuk semua warna kulit perempuan Indonesia baik yang cool atau warm undertone. Warna senada pada mata, warna kulit, dan bibir membuat Soft Smokey Brown dapat diaplikasikan untuk acara spesial.

Rose Gold Pearl

Riasan ini berfokus pada tampilan mata yang berkilau dengan sentuhan pearl atau mutiara dan eyeshadow berwarna rosy pink dan disertai dengan hasil complexion yang matte dan sehat.

Untuk menciptakan tampilan mata yang menarik, penggunaan eyeliner bisa membentuk wing atau sayap dengan warna putih. Pada bibir bisa menggunakan lipstik berwarna cerah yang memberikan kesan anggun.

Intense Blush Tampilan wajah glossy yang tampak sehat dan fokus pada blush on dan eyeshadow dengan warna soft pink membuat wajah menjadi lebih menyala. Classic Foxy Riasan ini berfokus pada eyeliner yang membuat mata terlihat tajam. Penambahan lipstik berwarna nude dan pipi dengan nuansa bronze akan menimbulkan kesan klasik yang anggun. Monroe Vibes Tampilan klasik dengan hasil yang matte dan tampak sehat dapat ditemukan pada Monroe Vibes. Berfokus pada tampilan bibir dan mata yang bold, menampilkan gaya klasik ala Marilyn Monroe.