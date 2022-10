SAAT musim hujan, siapapun bisa terkena masuk angin. Masuk angin merupakan sakit khas orang Indonesia yang terjadi kala kehujanan.

Secara umum mengatasi masuk angin, biasanya dengan kerikan atau minum obat. Namun ternyata, masih banyak cara lain bisa dilakukan tanpa obat, berikut ulasannya.

1. Istirahat cukup

Saat diri bergejala masuk angin atau merasa kurang enak badan, sebaiknya beristirahat. Bagi orang yang tidak cukup tidur setiap malam, lebih mungkin untuk sakit, seperti masuk angin.

Sistem kekebalan melepaskan sitokin saat tidur. Lebih baik banyak istirahat, minum banyak cairan, dan tunggu gejala mereda. Selain itu pakai baju yang hangat, dan banyak tidur.

2. Makan makanan sehat

Makan sehat menjadi peran penting dalam menjaga tubuh, sebab dari asupan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh (imunitas). Penting bagi kita mengonsumsi sayur dan buah yang menjadi sumber vitamin mineral dan serat.

Disarankan untuk mengonsumsi sayur dan buah yang mengandung vitamin C. "Dengan vitamin C yang meningkatkan kekebalan, buah jeruk dapat membantu tubuh Anda mempertahankan diri dari infeksi tertentu," kata Lisa Moskovitz, RDN, pendiri dan CEO The NY Nutrition Group dilansir dari Livestrong, Minggu (2/10/2022).

3. Mengelola stres

Bukan hanya makan makanan sehat, tapi mengelola stres juga cukup penting bagi kesehatan. Sebab emosi tidak terkontrol dan tekanan pekerjaan yang ada bisa memicu stres.

Akhirnya mempengaruhi kesehatan tubuh stres jangka panjang meningkatkan peradangan, serta ketidakseimbangan dalam fungsi sel kekebalan tubuh.

4. Olahraga

Kita tahu olahraga jadi penawar hampir semua penyakit, termasuk menjaga kadar kolesterol dalam tubuh. Melakukan olahraga terbukti menjaga daya tahan tubuh.

Namun, untuk mengimbanginya dengan asupan makanan bergizi bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini bisa dikonsultasikan dengan dokter anda, contohnya oahraga setidaknya 30 menit, lima kali seminggu atau aktivitas aerobik yang kuat selama 20 menit tiga kali seminggu.

