Tiga tahun berlalu sejak pertama kali kasus Covid - 19 ditemukan di Indonesia. Sekarangpun pandemi belum juga berakhir akan tetapi masyarakat sudah harus beraktivitas kembali dan hidup berdampingan dengan Covid-19 dengan protokol kesehatan.

Bagi seseorang yang pernah terkena Covid -19 tentunya tidak sedikit yang mengalami efek samping jangka panjang akibat Covid-19 di kesehatannya seperti mudah lelah, sulit konsentrasi, jantung berdebar, sakit kepala, depresi dan gangguan kecemasan, dan belum lagi virus lain yang masuk dan semakin marak akhir – akhir ini.

Meskipun tidak merasakan suatu gejala tertentu atau tidak merasa sakit, bukan berarti Anda dan keluarga tidak memerlukan pemeriksaan kesehatan. Sangat penting bagi kita untuk memantau kondisi kesehatan tubuh dengan rutin melakukan check-up. Melakukan medical check up pun merupakan salah satu bentuk apresiasi dan bentuk sayang kita pada diri sendiri dan keluarga.

Apalagi ditambah inflasi kesehatan atau tren medis diperkirakan akan meningkat hingga 14 persen pada 2022. Angka tersebut lima kali lipat dibandingkan perkiraan tingkat inflasi umum. Oleh karena itu penting sekali kita menjaga kesehatan diri sendiri dan juga keluarga dengan gaya hidup yang sehat dan rutin medical check-up.

Menjaga kesehatan sejak dini, sangat perlu dilakukan, misalnya dengan:

· Memilih mengonsumsi makanan sehat dan cukupi kebutuhan cairan. Konsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah secara teratur. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air putih setidaknya 6-8 gelas air perhari.

· Kelola stres dengan baik. Ambil waktu untuk relaks dan melakukan hobi yang disukai.

· Istirahat yang cukup. Pastikan jam tidur Anda cukup.

· Melakukan aktivitas fisik. Lakukan olahraga dengan durasi total minimal 150 menit setiap minggu dan bergerak aktif untuk mengencangkan otot sekurang-kurangnya dua hari dalam sepekan.

· Berhenti melakukan kebiasaan buruk yang membahayakan kesehatan, seperti merokok atau mengonsumsi minuman beralkohol.

· Periksakan kondisi kesehatan secara rutin, minimal satu kali dalam setahun. Cek kondisi kesehatan luar dan dalam, untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda benar-benar sehat.

Selama ini, pemeriksaan kesehatan lebih popular di kalangan orang dewasa dan orang tua, sedangkan anak-anak baru melakukan pemeriksaan kesehatan ketika memang memiliki gejala sakit. Padahal, pemeriksaan kesehatan sama pentingnya di setiap tahapan usia sebagai kebutuhan dasar setiap orang untuk menjaga kesehatan.

Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang berlangsung pada Oktober mendatang, Prodia mempersembahkan program keringanan biaya 20 persen untuk semua pemeriksaan, Buy one get one free untuk pemeriksaan genomic, serta harga khusus untuk vaksin, infus booster vitamin, panel osteoporosis, panel menopause, BMD (Bone Mineral Density), dan panel lainnya selama 1 – 10 Oktober 2022 untuk transaksi langsung di cabang dan 11 – 31 Oktober 2022 untuk transaksi melalui Prodia Mobile dan berlaku juga layanan Home Service dan gratis dengan minimal transaksi tertentu.

Lakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini agar kondisi kesehatan kita tetap prima sejak dini hingga tua nanti. Raih kebahagiaan sederhana yang sempurna dengan tetap sehat hingga usia lanjut. Yuk! Segera unduh aplikasi Prodia Mobile and Be Healthy First with Prodia! Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.prodia.co.id atau hubungi Kontak Prodia di 1 500 830.

(FDA)