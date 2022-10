6 potret seksi Angela Lee yang makin berani tampil terbuka terbukti bikin netizen gelisah panas dingin. Bagaimana tidak, Angela Lee sering mengunggah foto OOTD atau selfie yang kelewat seksi.

Nama Angela Lee belakangan ini sebetulnya hits bukan gaya pakaian, tapi bakat menggambar yang dimiliki. Sudah banyak lukisan digital telah dibuat Angela Lee dan tak sedikit yang viral.

Meski begitu, sosok Angela Lee masih saja disukai netizen karena tampilan dirinya yang seksi. Lewat 6 potret ini, MNC Portal coba merangkum bagaimana Angela Lee berhasil menghipnotis netizen dengan kecantikannya.

Diintip dari Instagram pribadinya, Senin (3/10/2022), berikut 6 potret seksi Angela Lee yang makin berani tampil terbuka:

Street style seksi ala Angela Lee

(6 potret seksi Angela Lee/Instagram)

Angela Lee lebih senang mengenakan outfit two-piece bahkan lebih, seperti misalnya di foto ini. Dia mengenakan inner all black dengan bagian bawah tampak super pendek. Dia padukan inner tersebut dengan flanel merah. Agar gayanya makin kece, ditambahkan kacamata hitam. Keren banget street style-nya!

Sporty look segar!

(6 potret seksi Angela Lee/Instagram)

Tanktop oranye yang dikenakan Angela Lee menjadi sorotan utama di sini. Dia pasangkan item fashion tersebut dengan celana jeans pendek dan terlihat di situ ada jaket yang diikat di pinggang, ala 90-an sekali. Tatapan matanya membius.

Ngopi cantik ditemani Angela Lee kuat? (6 potret seksi Angela Lee/Instagram) Nah, di sini Angela Lee tampak begitu sempurna dengan secangkir kopi di tangan. Potret Angela di sini sudah seperti artis Korea Selatan yang mengenakan kemeja putih dengan styling sensual. Anda kuat gak minum kopi bareng Angela Lee? Selfie dekat, biar makin akrab (6 potret seksi Angela Lee/Instagram) Angela Lee juga sesekali membagikan foto selfie dari jarak dekat. Entah maksudnya apa, tapi yang pasti netizen menyukainya. Di momen ini misalnya, Angela Lee mengenakan tanktop putih dengan tali bra balapan di sisi kiri. Tatapan matanya sangat sayu nan cantik. Mulut yang dibuka sedikit saat berpose memberi kesan seksi yang menggemaskan. Sudah kepincut belum hatinya oleh artis ini? Jadi cewek Mamba dulu, bestie (6 potret seksi Angela Lee/Instagram) Dari foto sebelumnya, di sini Angela Lee tampak berbeda sekali karena mengenakan outfit all black ala cewek Mamba. Dia memilih crop blazer dengan bagian tengah tidak ditutupi material apapun, alhasil area dada bikin salfok netizen. Angela memadukan blazer seksi tersebut dengan high waist short pants dengan detail kancing emas sebagai ornamen yang menarik. Sebelum atau sesudah mandi nih? (6 potret seksi Angela Lee/Instagram) Di foto terakhir, Angela Lee tampak sangat seksi mengenakan bathrobe putih dengan bagian tengah lagi-lagi dibiarkan terekspos. Tato di tangan, mulut 'jebew' seksi, dan area dada yang begitu mencuri perhatian benar-benar bikin foto ini stunning. Siapa yang setuju? So, itu dia 6 potret seksi Angela Lee yang makin berani tampil terbuka. Anda paling suka nomor berapa?