SEKARANG sudah banyak lini parfum lokal buatan anak bangsa, yang menawarkan kualitas tak kalah dengan merek parfum internasional di pasaran.

Ya, contohnya SAFF & Co. Ini merupakan parfum lokal dengan aroma yang wangi dan tahan lama sehingga bisa menemani aktivitasmu seharian.

Selain itu, SAFF & Co punya banyak banget varian yang dapat Anda sesuaikan dengan selera. Plus, parfum lokal yang satu ini memiliki harga yang terjangkau lho! Makanya, yuk beralih ke parfum SAFF & Co segera!

Rekomendasi parfum lokal SAFF & Co yang bisa Anda miliki

1. SAFF & Co. Extrait de Parfum – 540





Rasakan aroma parfum kelas atas dengan 540 dari siang ke malam, dengan botol ramuan kami yang memikat kamu dengan campuran aroma manis dan pedas. Aromanya yang lembut akan menggugah pikiran seperti angin sepoi-sepoi, memberikan kamu rasa kemewahan yang tidak akan pernah ditemukan di mana pun. Miliki produk ini seharga Rp178.100 saja.

2. SAFF & Co. Extrait de Parfum – TROUPE

Pancarkan kepercayaan diri dengan TROUPE, wewangian terlaris dari kami yang memancarkan keanggunan dengan perpaduan bunga dan buah yang halus. Miliki produk ini seharga Rp179.500 saja.

3. SAFF & Co. Extrait de Parfum – LOUI Segarkan harimu dengan parfum favorit banyak orang, kapan pun kamu membutuhkan sentuhan cepat untuk kesan lembut dan bersih. Tidak ada yang terasa segar seperti surga buah tropis dengan sedikit aroma bunga: semua dalam satu botol ajaib LOUI. Miliki produk ini seharga Rp182.200 saja. 4. SAFF & Co. Extrait de Parfum – OMNIA Manjakan diri dengan keharuman bunga muda OMNIA untuk membuat kamu tetap energik dan wangi sepanjang hari. Didesain untuk memikat orang banyak, OMNIA adalah aroma ideal untuk meninggalkan kesan lembut namun berbunga-bunga setiap hari. Miliki produk ini seharga Rp180.100 saja. 5. SAFF & Co. Extrait de Parfum – COCO Mulailah harimu dengan aroma jeruk oriental COCO di pagi hari, sebelum menyatu dengan aroma bunga feminin yang mengingatkanmu pada taman bunga yang rimbun. Akhiri harimu dengan aroma berkelas dengan aroma vanilla COCO yang manis. Miliki produk ini seharga Rp178.100 saja. 6. SAFF & Co. Extrait de Parfum – CHNO CHNO adalah dosis vanilla yang kamu butuhkan. Wewangian ini dibuat untuk memabukkan dengan keanggunan misteriusnya, jenis aroma manis namun adiktif yang tidak pernah bisa kamu tolak. Miliki produk ini seharga Rp182.200 saja. Dapatkan parfum SAFF & Co di AladinMall by Mister Aladin, harga super hemat + gratis ongkir ke seluruh Indonesia!  AladinMall by Mister Aladin merupakan marketplace yang menyediakan berbagai macam barang, mulai dari fesyen, perlengkapan sehari-hari, barang elektronik, dan masih banyak lagi. Menariknya, AladinMall by Mister Aladin selalu memberikan harga yang super hemat sehingga Anda tidak perlu khawatir dompet menipis. Hal ini juga berlaku untuk pembelian parfum lokal SAFF & Co di AladinMall by Mister Aladin. Dapatkan harga coret super hemat serta gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!