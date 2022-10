VISUAL dan center SNSD sekaligus aktris papan atas Yoona SNSD, hari ini diketahui terbang ke Paris untuk menghadiri pekan mode bergengsi, Paris Fashion Week 2023.

Begitu sampai di bandara internasional, Incheon International Airport, bintang film EXIT dan Big Mouth tersebut sukses membuat kaget sekaligus kagum para awak media dan para penggemar yang menunggu kedatangannya.

Pasalnya, Yoona datang dengan gaya tampilan tatanan rambut baru. Mengutip Allkpop, Senin (3/10/2022) rambut panjang lurus hitam kecoklatannya ditata gaya baru memakai poni rata di bagian depan model see through yang membuat Yoona terlihat lebih muda jauh dari usia sebenarnya.

Pelantun hits Genie, Forever 1, The Boys, I Got a Boy ini terlihat makin imut bukan hanya dengan poni see through barunya. Gaya tampilan visual fresh rambut barunya, dipadukan bersama busana kasual sweater crop warna coklat khaki dan jeans high waist yang membalut sempurna tubuh tinggi semampainya dan sling bag Miu Miu berwarna navy blue.

(Foto: Dispatch-Allkpop)

Perubahan model rambut lawan main Lee Jong Suk dan Hyun Bin ini, walau terlihat simpel namun langsung menarik perhatian. Mengingat selama kurang lebih 15 tahun berkarir, Yoona terbilang sangat jarang mengubah gaya tatanan rambutnya. Yoona sendiri diketahui terbang ke Paris untuk menghadiri fesyen show untuk Miu Miu, di mana ia bertindak sebagai global brand ambassador untuk rumah mode tersebut. Bagaimana menurut Anda tampilan rambut baru Yoona? Bikin tambah cantik dan imut bukan? BACA JUGA:Intip Rutinitas Perawatan Kulit Yeri Red Velvet, Rahasia Kecantikannya yang Memesona BACA JUGA:Tips Punya Kulit Glowing untuk Pria ala Jaehyun hingga Song Joong-Ki