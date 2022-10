GELARAN Paris Fashion Week tentunya dihadiri oleh artis papan atas dunia seperti Kylie Jenner, Hailey Bieber hingga Jisoo BLACKPINK.

Tak jarang Kylie Jenner menjadi pusat perhatian karena yang dikenakannya. Pada kesempatan Paris Fashion Week Spring Summer 2023, ibu dari Stormi dan Wolf ini tampil memesona dengan gaun rajut terawang keluaran Mugler.

Gaun berwarna hitam ini memiliki sentuhan renda panjang yang membuat penampilannya terlihat elegan dan memesona. Kylie juga memadukan dengan heels yang tak terlalu tinggi dan anting sebagai penunjang penampilannya.

BACA JUGA :Β Kylie Jenner Rayakan Pesta Ultah Mewah di Yacht, Dapat Kado Tas Rp1,4 Miliar!

BACA JUGA :Β Potret Kylie Jenner Seksi Berbikini Usai Melahirkan, Pamer Body Aduhai Hasil Turun 18 Kg!

Untuk makeup yang digunakannya, Ia terlihat mengenakan makeup dengan glam look. Memilih eyeshadow berwarna merah gelap dan warna lipstick yang juga gelap membuat dirinya tampil cocok dengan gaun tersebut.

Tak lupa, blush on dan highlighter yang selalu on point disetiap makeup dari Kylie Jenner. Namun, untuk gaya rambutnya, Ia tak begitu ribet hanya di kuncir rendah dan membiarkan poninya terurai.

Penampilan Kylie Jenner pun sukses membuat netizen terpana.Β

"Your so stunning and big inspiration!!!!!!πŸ–€πŸ–€πŸ–€πŸ”₯," ujar @oliviastar***

"Gorgeous πŸ”₯," kata @helottava***

"Pretty mamacita😝😝," tutur @alvinomen***

"Slay mama," ujar @kylie.sa***

(hel)