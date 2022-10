AladinMall by Mister Aladin hadir di acara Trebel Music Fest dengan memberikan diskon menarik kepada para peserta yang hadir. Acara yang digelar di Bengkel SCBD, Jakarta Pusat itu dihadiri oleh sederet artis ternama.

Di antaranya ada D’Masiv, Noah, Nidji, Geisha, Iwa K, Stevan Pasaribu, Zara Leola, dan masih banyak lagi artis lainnya. Sembari para penonton menikmati indahnya lantunan musik, AladinMall by Mister Aladin pun membagikan flyer dengan promo menarik.

AladinMall by Mister Aladin bagi-bagi diskon hingga 74% + ekstra diskon Rp20.000 + giveaway

Di acara tersebut, AladinMall by Mister Aladin bagi-bagi flyer dengan deretan promo menarik. Seperti diskon hingga 74%, ekstra diskon Rp20.000 untuk transaksi kedua, serta tebus murah beras premium dari Beras Keluarga Bijak (BKB) hanya seharga Rp50.000 untuk 50 orang pertama.

Melihat banyaknya promo menarik yang diberikan oleh AladinMall by Mister Aladin, para penonton pun terlihat antusias. Tak hanya itu, AladinMall by Mister Aladin juga memberikan giveaway dengan input kode voucher. Ingat, periode promo berlangsung mulai 4 - 5 Oktober saja!

Ada pun cara klaim giveaway serta syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut:

Cara klaim giveaway:

Scan QR pada voucher

Pilih produk Giveaway yang tersedia lalu masukan keranjang (add to cart/ go to cart)

Masukan alamat kirim & data penerima

Pilih kurir pengiriman (SAP untuk gratis ongkir)

Masukan kode voucher giveaway

Pilih metode pembayaran

Lakukan pembayaran selisih jumlah transaksi yang terjadi

Selesai

Syarat & Ketentuan Promo:





S&K Giveaway:

Giveaway terbatas hanya untuk 200 orang pertama

Pelanggan dapat diklaim dengan scan QR atau https://bit.ly/aladinfest dan memilih MYSTERY BOX pada promo AladinMall fest at Trebel fest, kemudian masukkan kode voucher "BUATKAMU"

Hadiah Mystery Box giveaway akan dikirim secara random/acak

Pelanggan harus membayar selisih harga yang terjadi saat checkout Mystery Box

Gratis ongkir se-Indonesia

1 akun hanya dapat diklaim satu kali

Periode Giveaway 4-5 Oktober 2022

S&K Ekstra Diskon 20K

Potongan harga Rp20.000 untuk pembelian kedua di AladinMall atau scan kode QR, kemudian masukkan kode voucher "ALADIN20K"

Minimum transaksi kedua adalah Rp100.000

Gratis ongkir se-Indonesia

Voucher hanya dapat digunakan untuk satu kali transaksi

Voucher tidak dapat digabungkan dengan voucher promo lainnya

Voucher tidak dapat diuangkan

Berlaku untuk semua produk di AladinMall

Periode Promo 4-5 Oktober 2022

S&K Promo Beras 5kg Only 50K

Voucher berlaku untuk pembelian Beras Keluarga Bijak dengan scan kode QR atau memilih beras keluarga bijak di https://bit.ly/aladinfest

Harga Beras Keluarga Bijak dari harga Rp62.000 menjadi Rp50.000 dengan kode voucher "HANYA50K"

1 akun hanya dapat 1 kali penggunaan

Gratis Ongkir se-Indonesia

Kuota voucher 50

Voucher tidak dapat diuangkan

Voucher berlaku 4-5 Oktober 2022

Selain banyak diskon dan promo menarik, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga bebas ongkir ke seluruh Indonesia!

Selain ada diskon hingga 74% + ekstra diskon lainnya, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!

Tak hanya itu, AladinMall by Mister Aladin juga mengadakan Flash Sale setiap minggunya serta Promo Weekend Deals yang berlangsung setiap Jumat-Minggu.Makanya, pantengin terus website https://aladinmall.misteraladin.com/ atau aplikasi Mister Aladin yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Siapa tahu, minggu ini ada Flash Sale atau Promo Weekend Deals dari brand favorit Anda!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.

(DRM)