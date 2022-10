INDONESIA memang memiliki banyak kebudayaan bahkan beberapa sudah diakui oleh dunia. Salah satu yang paling dikenal adalah batik sebagai salah satu kebanggaan budaya Indonesia.

Batik pun telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan budaya tak benda atau Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, pada 2 Oktober 2009. Seiring perkembangan zaman, kain batik pun diolah sedemikian rupa hingga terlihat lebih modern.

Selain itu, beberapa desainer kini mulai memodernisasi batik dengan menampilkan koleksinya di pusat perbelanjaan atau mal. Ini sebagai bentuk upaya mendekatkan koleksi batik kepada anak muda dan tentu sejalan dengan mengubah stigma batik itu kuno.

"Kami ingin masyarakat umum, khususnya anak muda semakin kenal dengan koleksi batik bahwa batik kini bisa dikenakan di acara yang lebih santai bahkan untuk hangout ke mal," terang Desainer Jeny Tjahyawati.

Itu kenapa, koleksi fashion dengan material batik banyak yang diolah dengan siluet lebih young, fresh, dan edgy. Tentunya dengan tetap mempertimbangkan nilai filosofi yang ada di batik itu sendiri.

"Bagaimana pun batik adalah wastra Nusantara yang sarat akan makna. Karena itu, dalam mengolah kain batik tidak boleh asal tapi tentu bisa di-styling lebih modern mengikuti zaman," tambah Jeny.

Upaya melangsungkan kegiatan fashion show batik di mal sejalan dengan memperingati Hari Batik Nasional pun dinilai memberi dampak baik untuk masyarakat yang mau lebih tahu soal batik.

"Acara fashion show yang menonjolkan koleksi batik seperti Pesona Batik Nusantara adalah sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar batik dan kerajinan," ungkap Santoso selaku Direktur PT Metropolitan Land Tbk. "Dengan acara seperti ini, pelaku industri batik juga memiliki sarana untuk bisa mengembangkan ide kreasi dan inovasi, sehingga menghasilkan produk eksklusif dan bernilai jual tinggi," tambahnya. Acara Pesona Batik Nusantara memperlihatkan koleksi batik dari beberapa fashion desainer Indonesia, termasuk Poppy Dharsono, Defrico Audy, Sonny Muchlison, Dana Duriatna, Yoyok Prasetyo, Jeny Tjahyawati, Nina Nugroho, dan sejumlah perancang busana lainnya. Tak hanya lewat fashion show, upaya lebih mendekatkan masyarakat akan koleksi batik juga dilakukan dengan cara pameran koleksi batik Nusantara. Di pameran ini, sejumlah perancang busana hingga pelaku industri batik turut berpartisipasi. Misalnya, Dian Pelangi, Koleksi Batik Bekasi, Batik Pulasaran, Ethnic KJ Batik, Vio Vibes, Indadari Batik, Batik Sakera, hingga Batik Trusmi. "Kami berharap lewat kegiatan Pesona Batik Nusantara, masyarakat lebih bisa mengenal batik lebih jauh lagi, sekaligus ini menjadi ruang bagi pelaku UMKM batik berkembang," tambah Santoso.