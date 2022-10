KELUARGA kerajaan (royal familty) Inggris tampaknya sedang duel soal foto keluarga. Pasalnya, masing-masing kedua belah pihak diketahui baru saja merilis foto keluarga terbarunya.

Diketahui, pihak Istana baru saja merilis foto keluarga royal family yang menampilkan Raja Charles III, Permaisuri Ratu Camilla Parker Bowles bersama dengan sang penerus takhta, Pangeran dan Putri Wales, Pangeran William dan Kate Middleton.

Potret royal family ini diambil menjelang resepsi akbar yang diadakan Istana Buckingham untuk kepala negara dan tamu resmi luar negeri pada 18 September 2022, sebelum pemakaman Ratu dan sekaligus sebagai simbolik dari kelanjutan monarki Inggris.

Potret terbaru foto keluarga kerajaan Inggris yang memperlihatkan keempatnya kompak berbusana hitam tersebut, semakin memperjelas absennya Pangeran Harry dan sang istri, Meghan Markle.

(Foto: @chrisjacksongetty-Instagram @theroyalfamily)

Menariknya, dua hari setelah pihak Istana merilis foto terbaru Raja Charles III beserta sang istri dengan sang putra pertama dan menantu perempuan pertamanya itu. Meghan Markle dan Pangeran Harry juga menerbitkan potret terbarunya, foto mereka berdua.

Foto teranyar Meghan dan Harry adalah hasil jepretan fotografer Misan Harriman. Terlihat Meghan dan Harry berdiri bersama bersisian dan berpengangan tangan. Harry tampil formal dalam balutan setelan jas hitam dan dasi, sementara Meghan tampil mencolok dengan busana serba merah, atasan blus dan celana merah tomat polos.

Potret foto terbaru pasangan Duke dan Duchess of Sussex itu dibidik Misan dalam momen ketika Harry dan Meghan hadir di acara pembukaan @OneYoungWorld awal bulan September 2022.

(Foto: Misan Harriman-Page Six)

Penulis biografi Tom Bower, penulis “Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors” menyebutkan ia menyakini Duke dan Duchess of Sussex merilis potret terbaru mereka untuk mempermalukan keluarga kerajaan Inggris.

“Seperti mengatakan, ini semua tentang kami (Meghan dan Harry), kami sekarang kembali ke jalur untuk membangun branding Meghan dan buku, serial Netflix, podcast,” dikutip dari Page Six, Kamis (6/10/2022).

Tom menambahkan, “duel” potret foto keluarga ini, menurutnya dilakukan pihak Meghan dan Harry tidak jauh-jauh untuk keuntungan materi.

“Semuanya adalah uang dan untuk keuntungan mereka. Saat Platinum Jubilee mereka ‘tak terlihat’, beda saat acara prosesi pemakaman Ratu di mana mereka jadi pusat perhatian,” tandas Tom.

BACA JUGA:Susul Keluarga Kerajaan, Meghan Markle dan Pangeran Harry Ikut Rilis Foto Terbaru

BACA JUGA:Meghan Markle Diduga Mengeluh karena Tak Digaji dari Tur Kerajaan