BUNGA Citra Lestari masih menikmati liburannya di Amerika Serikat bareng Noah Sinclair. BCL tak mau melewatkan momen istimewa begitu saja, makanya tampilan ibu satu orang itu selalu stunning, salah satunya saat mengenakan rok mini.

Ya, BCL tidak ragu untuk berpakaian sedikit terbuka di depan anaknya. Rok mini yang dikenakan BCL sekalipun terlihat seksi, tapi tetap membawa vibes young untuk mengimbangi gaya Noah. Biar sama-sama tampil selayaknya sahabat sedang liburan bareng.

Nah, di artikel ini MNC Portal coba merangkum 3 potret BCL pakai rok mini saat liburan di Amerika Serikat. Penasaran?

1. Gaya lompat manja di tebing Hollywood





Foto pertama memperlihatkan BCL mengambil foto di tebing Hollywood yang memang menjadi salah satu ikon wajib didatangi saat ke Amerika Serikat. Di momen itu, BCL berpose lompat dengan rok mini agak terangkat sedikit.

Secara keseluruhan, BCL mengenakan crop top t-shirt ungu dipadukan dengan rok mini ber-ruffles warna coklat. Ia padukan pakaian tersebut dengan sneakers putih bertali pink. Kacamata hitam jangan sampai lupa.

2. Pose di zebra cross





Masih dengan pakaian yang sama, foto ini diambil antara setelah atau sebelum mengunjungi tebing Hollywood. Ya, BCL berpose di zebra cross dengan ekspresi sangat bahagia. Di sampingnya tampak Noah dari belakang. Benar-benar sudah seperti liburan sahabat, bukan?

3. Rok jeans belahan tinggi

Beda dari sebelumnya, di sini BCL mengenakan roi jeans selutut. Memang bukan rok mini, tapi aksen slit atau belahan di rok ini tinggi, sehingga paha BCL tetap terlihat sebagian. BCL memasangkan rok jeans tersebut dengan tanktop hitam ketat yang membentuk tubuh bagian atasnya. Gaya pakai kacamata hitam sepertinya sering diperlihatkan BCL di momen liburan ini. Kece banget! So, itu dia 3 potret BCL pakai rok mini saat liburan di Amerika Sering bareng Noah Sinclair. Cocok untuk referensi outfit mama muda nih!