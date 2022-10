BUKAN Jisoo BLACKPINK jika penampilannya tidak menarik perhatian publik, khususnya para penggemar setianya.

Salah satunya yang terbaru, potret visual quarter asuhan YG Entertainment tersebut di gelaran acara pesta Cartier Maison Cheongdam Opening Party belum lama ini. Datang sebagai duta global merek terbaru dari Cartier, Jisoo datang dengan tampilan elegan dan mahal.

Pelantun hits How You Like That dan Pink Venom itu, memang datang dengan outfit elegan simpel. Setelan jas blazer hitam ditambah bros bunga warna merah yang disematkan di dada kiri. Namun, perhiasan khususnya kalung berlian mewah yang ada di leher Jisoo lah yang mencuri perhatian.

Datang ke pesta, Jisoo datang mengenakan set perhiasan koleksi PANTHÈRE DE CARTIER yang dibanderol harga fantastis. Kalung berukuran medium berbentuk seperti lilitan ular di lehernya tersebut, seperti dikutip dari Koreaboo, Jumat (7/10/2022) dibanderol seharga USD224000 atau sekira Rp341,8juta per piece.

(Foto: STARNEWS/Koreaboo)

Tidak hanya kalung, aktris bintang Snowdrop tersebut juga memakai cincin berlian seharga USD11600 atau kurang lebih Rp177juta ditambah dengan arloji silver yang melingkar di pergelangan tangannya. Tampak sederhana, namun dibanderol seharga USD8350 atau sekira Rp127,4juta per piece. Tiga perhiasan yang menempel di tubuh Jisoo malam itu, diketahui memiliki total harga USD243950 alias sekira mencapai Rp3,7miliar! Fantastis bukan? BACA JUGA:Jisoo BLACKPINK dan Tang Wei Pakai Gaun Kembar, Lebih Cantik Siapa? BACA JUGA:Potret Cantik Jennie BLACKPINK Pamer Bahu Mulus di Paris Fashion Week